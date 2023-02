Po rakovině první gól v lize. Roste z něj výborný hráč, chválil Šína Hapal 

Je to příběh 20. kola FORTUNA:LIGY. Všem výsledkům, výkonům a jiným trefám navzdory. Osmnáctiletý Matěj Šín, který se osm měsíců úspěšně léčil z rakoviny, vstřelil svůj premiérový gól v nejvyšší soutěži. V Brně pohotovou ránou k přední tyči po Fleišmanově centru korigoval na 1:2, porážku Baníku však neodvrátil. To mu radost ze speciální chvíle kazilo. „Teď převažuje spíš zklamání,“ přiznal ostravský talent.

Z lavičky skočil do akce v 66. minutě a za čtvrt hodiny slavil branku. Do balonu se opřel z první levačkou a zamířil přesně k tyči. „Fleiši mi dal krásný balon a padlo to tam,“ popsal jednoduše mládenec, který se po boji se zákeřnou nemocí vrátil k fotbalu a užívá si každý den v práci. „Těšil jsem se na celý návrat, první trénink s klukama. To pro mě byla jedna velká radost. Tímto bych to celé ukončil,“ uzavřel citlivé téma.

Když se dynamický Šín na zápas díval z pozice náhradníka, neměl dlouho dobrý pocit. „V prvním poločase jsme nebyli moc agresivní,“ všímal si. Po pauze se výkon hostů zvedl, zlepšili napadání a drželi balon. Šínova trefa ale zůstala jedinou. „Tlačili jsme. K vyrovnání nám asi chybělo štěstí,“ povzdechl si mladý záložník.

Štěstí, zákroky brankáře Martina Berkovce a taky schopnost uklízet balony do sítě jako brněnský snajpr Jakub Řezníček. „My máme skvělé útočníky. Nepotřebujeme jiného,“ bránil záložník spoluhráče. Na hrotu začal Jiří Klíma, jehož ve druhé půli doplnil Muhamed Tijani. Právě on měl v nastaveném čase na své hlavě gól na 2:2, ovšem Berkovec vytáhl klíčový zákrok odpoledne. „Měli jsme být přesnější,“ litoval smolné porážky, druhé v řadě pro Hapalovu partu.

On sám nicméně mohl odejít ze hřiště se vztyčenou hlavou. Pochválil ho i trenér. „Roste z něj výborný hráč,“ prohlásil Pavel Hapal. „Na tréninku vypadá skvěle. Věřím, že bude velice platným hráčem pro Baník. V Teplicích dal svůj první ligový gól Boula, teď Šín. Mám za něj radost, ale škoda, že jsme prohráli,“ shrnul kouč.