Řezníčkovi těsně utekl hattrick: Oslava? Teď už jako Krčmář, smál se

Třetí váš gól neplatil kvůli jasnému ofsajdu. Mrzí to?

„Škoda, ale uklidil jsem to hezky, ne? (úsměv) Hattrick by byl hezký. Snad někdy jindy. Naštěstí stačily na vítězství dva góly. Chci dokráčet do klubu ligových střelců (chybí mu 10 branek). Věřím, že tam dojdu. Jestli tuhle sezonu nebo tu příští je celkem jedno.“

Říkal jste si, že proti Baníku protrhnete jarní střeleckou smůlu?

„No, říkal…V prvních třech kolech jsme hráli proti soupeřům, kteří výborně brání. Nikdo od nás nic nečekal. Bylo těžké se prosadit. Věřil jsem, že teď to doma zvládnu a nějaký gól dám. Tato výhra je pro Brno strašně důležitá.“

Jak prožíváte momenty, kdy skórujete, ale nevíte, jestli rozhodčí trefu uznají?

„Blbě. Je to takové divné. Člověk nemůže dát ven emoce, což je škoda. V této sezoně už mi neuznali tři góly. Ale nedá se nic dělat, prostě se to zkoumá. Nemám to tak jediný já.“

Brno - Baník: Řezníček pálil z ofsajdu, jeho druhý gól neplatil Video se připravuje ...

Na konci to byly nervy, co?

„Dobře jsme to ubránili a uskákali. Oni tam dali vysokého Tijaniho, bylo obtížné to bránit. Byl to celkově těžký zápas, nahoru dolů. Máme body, které jsme chtěli. Myslím, že se utkání líbilo. Už nejsem nejmladší, síly ke konci ubývaly. Ale zvládl jsem to. Jsem dobře natrénovaný. A kluci taky.“

Váš Tijani po příchodu z Plzně debutoval na stoperu. Zvládl to výtečně, co říkáte?

„Sledoval jsem ho v Teplicích. Vím, že nám může hodně pomoct. Je to dobrý stoper a skvělý kluk. Do kabiny zapadl. Je velký, silný.“

On je urostlý, samý sval, Taková skála. Na něj se musí hrát útočníkovi špatně, co?

„Ve středu jsem proti němu hrál velkou hru na tréninku. Obíhal jsem ho. Nechtěl jsem s ním soupeřit.“ (úsměv)