Co ukázala ztráta Slavie: strašný poločas, prokletí i polohrdina Grigar

V předzápasovém rozhovoru použil asistent teplického trenéra Tomáš Hunal zvláštní přirovnání. „Slavia bude velkým favoritem, my outsiderem. Možná je to jako dřív, kdy hrál Sovětský svaz hokej - dal se porazit jednou z 10 zápasů,“ pravil. Nečekané scény na nerovném terénu dlouho napovídaly, že by senzace mohla vyjít. Domácí nastoupili proti sešívaným s jasným herním plánem. Nahoře dominovali šikovní a nesmírně agilní Vachoušek s Gnignem. Skvěle hrála záložní formace v čele s Trubačem, která hlavně v prvním poločase absolutně znemožnila renomovanější protihráče. „Měli jsme šest hráčů mimo. Bod bereme,“ spokojeně pravil trenér Jiří Jarošík. Teplice bodovaly až ve čtvrtém jarním zápase.

Prokletí Van Burena

Za nepříznivého stavu 0:1 se ujal exekuce penalty. Dopředu se rozhodl zakončit ze svého pohledu k levé tyči. Sklopil hlavu, rozeběhl se a prásk. Zkušený matador Grigar úmysl přečetl a Stínadla pohltila euforie. Oblíbenec slávistických fanoušků kroutil nechápavě hlavou. Chtěl se konečně trefit jako hráč základní sestavy. Opět se mu to nepovedlo. Zatím pálí jen coby náhradník. A takhle to má ve Slavii prakticky neustále… „Možná to chce zlomit, dát gól i ve chvíli, kdy hraje od začátku. Někdy chce tak moc, že ve výsledku to vyzní do ztracena. Jeho výkon nebyl dobrý po celé utkání,“ hodnotil Trpišovský. Nizozemský útočník se mohl vykoupit za stavu 1:1, ale v další jasné pozici ve vápně hlavou mířil jen doprostřed branky.