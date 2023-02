Haraslín hraje vlastní sport, Sparta přeskočí Plzeň. Santos? To je ostuda

Fotbalový koncert Lukáše Haraslína – a Sparta už ztrácí na vedoucí Slavii jen pět bodů, na druhou Plzeň body tři. „Haraslín je teď nejlepší fotbalista v lize, hraje vlastní sport. Má neuvěřitelnou lehkost,“ shodují se fotbaloví redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Jan „Podry“ Podroužek a Jan „Vacíno“ Vacek v novém díle pořadu „Podry & Vacíno“. Jak dlouho na Letné slovenského reprezentanta udrží? „Haraslín může být pro spoustu klubů ze zahraničí velké téma už v létě,“ myslí si Vacek a nabízí paralelu s dalším Slovákem Dávidem Hanckem: „Mohlo by to být potvrzení cesty Tomáše Rosického, který sází na to, že hodně hráčů přivádí na hostování, pak uplatňuje opci a následně je chce otočit. S Hanckem se to povedlo.“

Slavia naopak zcela propadla v Teplicích. „Nejhorší poločas pod Trpišovským? Nabízí se to,“ myslí si Podroužek o tristní první půli: „Řeknu to upřímně: slávisté tam jeli na výlet. Nijak jinak to na mě nepůsobilo.“ A kritizovaný stoper Eduardo Santos? „Ať se na mě nikdo nezlobí, ale on působí, že je mu to jedno. Já kdybych hrál jako on, tak se strašně stydím – kvůli ostatním klukům v mančaftu,“ říká fotbalový redaktor Sportu.

Vackovi se spíš nepozdával druhý ze stoperské dvojice Igoh Ogbu: „Já v něm prostě nevidím frajera za dva miliony euro. Nevidím. Nemám z něj dobrý dojem ani defenzivně, ani rychlostně, ani pohybově. A výstavba hry? Tam není nic.“ Podroužek s Vackem se nicméně shodují, že Slavia se okamžitě oklepe; to samé ale neplatí pro zatím stále druhou Plzeň. „Sparta ji v tabulce brzo přeskočí,“ je přesvědčený Vacek.

Je Sparta reálně ve hře o titul?

Proč se Slavii nedaří první poločasy? A není Trpišovskému na překážku příliš široký kádr?

Martin Minčev a jeho jarní výkonnostní skok.

Úkol pro Priskeho: držet Spartu hladovou a „na špičkách“. Zvládne to?

Brzké stáhnutí Pecha? Risk z hlediska psychiky mladého hráče.

Zastaví nevýrazně působící Bílek herní sešup Plzně? Co je s Vlkanovou?

Ligový fenomén Jakub Řezníček: proč nešel do půl těla?

Dostává Wiesner „čočku“ od sparťanských fans právem?

Bude lepší útočník Čvančara, nebo Chytil?

Bitva o záchranu: Vrba se potápí, Pardubice míří nahoru

Podívejte se na VIDEO.