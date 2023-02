Jablonec jako oběť, Horejš zase pod tlakem. Další selhání může být fatální

Jedna střela, byť nebezpečná. Naopak proti pětadvacet pokusů. Držení míče 32 procent, toť ubohá statistika, i když občas platí, že toto číslo zápasy nevyhrává. Jablonečtí byli na Letné za oběť.

„Sparta byla zkrátka lepší. Jiný výsledek jsme si nezasloužili,“ pronesl trenér David Horejš. No, pokud budeme jízliví, tak zasloužili. Jan Kuchta trefil dvakrát tyč, gólman Hanuš zastavil minimálně tři další velké možnosti domácích. Rezultát byl rozhodně milosrdný.

„Byl to hodně těžký zápas. První poločas nebyl z naší strany až tak špatný. V jeho samotném závěru jsme měli velikou šanci, kdybychom ji dali, třeba by to bylo trochu jiné. Ale v druhé půli Sparta jasně dominovala a zaslouženě vyhrála,“ uznal Hanuš.

I tady se ukázalo, že Jablonec zapadl v lize do podprůměru. Přitom za posledních dvanáct let bral jedno druhé, čtyři třetí, tři čtvrtá místa. Ještě před minulou sezonou pevně seděl mezi českou smetánkou. Vždyť si také vykopal účast v Konferenční lize, v níž na podzim 2021 hrál až do konce o postup ze skupiny.

Nyní je to jinak. „Asi se v tom nemá cenu teď babrat, čeká nás strašně důležitý domácí zápas, který chceme zvládnout,“ burcoval Hanuš.

Příští víkend přijedou Teplice, jež mají stejný počet dvaceti bodů. Půjde o mnohé, do konce základní části zbývá deset utkání. Při našlapanosti tabulky platí každý bodík. „Pardubice teď udělaly výsledky. Liga je celkově strašně vyrovnaná,“ upozornil Horejš.

Proti Teplicím bude pod tlakem i on. Během ročníku už měl pozici nahnutou - především po krachu v poháru, z nějž v polovině října vypadl doma s druholigovým Vyškovem. Majitel Miroslav Pelta ho však podržel i kvůli letním investicím do zabezpečení mužstva, do nových technologií. Navíc se zkrátka rozhodl, že půjde novou cestou, vždyť inovátor Horejš střídal u týmu matadora Petra Radu.

Dosud to však nevede ke zlepšení, proto může přijít trenér na přetřes. V minulém kole si pomohl po těžce přijatelné domácí remíze se Zlínem výhrou na Baníku, pád na Spartě není přes špatný výkon tak tvrdou ránou. Neúspěch s Teplicemi by však mohl být fatální. Pelta dává v posledních letech koučům důvěru, ale rychlá řešení rovněž zvládá.

„My potřebujeme, aby se nám vrátili hráči do hry. Věřím, že vypjaté utkání zvládneme,“ poznamenal Horejš. Oproti Letné bude mít k dispozici Václava Sejka, Matěje Polidara a Vojtěcha Patráka, hosty ze Sparty. Navíc by se mohl vrátit do procesu důležitý záložník David Houska. Pomohou?