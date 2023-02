Brnu chybí už dvě šestky, Dostálek musí improvizovat. Jak zapadl Tijani?

Je to velká nepříjemnost. Už zranění Filipa Součka, který proti Plzni špatně došlápl a poranil si kotník, nabouralo Brnu plány. Host ze Sparty se dostával do výborné formy – a najednou stopka. Do akce se vrátí nejdřív někdy v půlce dubna.

Trenér Richard Dostálek na jeho místo vysunul z obrany devatenáctiletého Lukáše Endla. Šlo o nouzové řešení, typologicky podobného záložníka, jako je Souček, totiž v kádru postrádá.

„Nemáme soubojového, vysokého hlavičkáře do středu pole,“ potvrdil kouč. Proto musel stáhnout do stoperské dvojice. „Hledáme alternativu, a Endlík nám z toho vycházel nejlíp. Ty dva zápasy zvládl dobře. To neznamená, že na tom místě zůstane,“ osvětlil.

Talent, jehož mají v merku velké tuzemské kluby, vzal svou novou pozici za svou. Na Slavii (0:2) odehrál velmi dobrou partii, platný byl také minule s Baníkem (2:1). „Hlavně v závěru nám neskutečně pomohl, kdy dokázal dostávat balony ven z pokutového území. Jak hlavou, tak nohou,“ ocenil Dostálek.

Potěšilo ho také, že nemusel hubeného mladíka kvůli úbytku fyzických sil střídat. „Vydržel celých devadesát minut. Je to pro něj jiný způsob hry, než je zvyklý. Náročnější, na té pozici musí podstatně víc běhat,“ podotkl jeho nadřízený.

Jenže na začátku druhé půle obdržel Endl čtvrtou žlutou kartu v ročníku a vyautoval se pro bitvu v Ďolíčku. Mrzutost na druhou. Kouč zase musí improvizovat. „Budeme muset hledat někoho dalšího, kdo to odehraje,“ posteskl si.

Nabízí se nasazení ofenzivnějšího slávisty Filipa Blechy, který jeví lépe než na podzim. Existuje i varianta s nasazením Ondřeje Pachlopníka či zatažení tahouna Michala Ševčíka. Pod hrotem by pak mohli operovat Jan Hladík, případně Šimon Falta. Je jasné, že s poctivcem Jiřím Texlem se hýbat nebude, ten má své jisté.

O základ si ihned řekl i nováček z Plzně, pětadvacetiletý stoper Mohamed Tijani. Ligu hrál naposledy na začátku října, kdy nastoupil za Viktorii proti Mladé Boleslavi. V Brně se rozkoukal rychle, do týmu zapadl a na hřišti ukázal své schopnosti. „Věděli jsme, v čem jsou jeho silné stránky a chtěli jsme jich maximálně využít,“ uvedl po první jarní výhře Dostálek, jenž se svými kolegy s hromotlukem po jeho příchodu hodně komunikoval.

Cítí, že to pomohlo. „Myslím, že jsme ho dostali na svou stranu a on nám to v zápase vrátil,“ líbilo se trenérovi. „Je to hodně o tom, aby byl Momo na sebe náročný v tréninkovém procesu. Jeho předchozí herní vytíženost nebyla dobrá. Jakmile poroste, měl by se zlepšovat. Potřebujeme, aby zvládal devadesátiminutové úseky,“ shrnul Dostálek.