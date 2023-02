Liga očima fanoušků: Facka pro Slavii i lhaní do kapsy v Plzni. Sparta cítí krev

První dva kluby v české nejvyšší fotbalové lize ve 20. kole poztrácely body. Velkou šanci tak cítí třetí v pořadí Sparta. Slávistická obec vnímá mdlý výkon a remízu v Teplicích jako facku. Probere však tým? Z pohledu náskoku na druhého to však mrzet nemuselo, protože Plzeň padla na Slovácku. Trenér Bílek prohlásil, že tým nesehrál špatný zápas. Lže si do vlastní kapsy? Téměř euforie tak zavládla na Spartě, která smetla Jablonec, ale rudí příznivci jsou po letech trápení opatrní. Baník už pomalu odpískal sezonu a Bohemku složil gól neoblíbeného hráče... Jak dění ve F:L vnímají příznivci pěti klubů? Projděte si tradiční Ligu očima fanoušků.

Naopak, u téměř poloviny hráčů měl fanoušek pocit, že je zápas vlastně vůbec nezajímá. Jistě, ne každý musí být typ fotbalového blázna, co prožívá vše na maximum. Jenže když se nedaří, bohorovné typy jsou na ráně jako první. A tak největší zlobu na sebe váže opět Eduardo Santos. Osobně bych minimálně na stejnou úroveň špatného výkonu i herního projevu přidal ještě Pecha, Ewertona a Provoda. Jeho případ je vůbec nejsmutnější. Po zranění je jen stínem, chybí mu rychlost, přesnost, rozhodnost. V současné formě by vůbec neměl hrát. V Teplicích měl být lídrem, místo toho se stal ztělesněním neúspěchu.

Sešívaní předvedli v Teplicích naprosto hanebný výkon a s jedním z nejslabších soupeřů ztratili dva body. Fanoušci mají tendence se utěšovat, že to je facka, která tým probere. Já mám s tímto narativem problém, protože takových už v sezoně bylo dost a stále přicházejí další. Kádr Slavie je velice široký a alespoň teoreticky by v něm měl probíhat urputný boj o místa v sestavě. Na Stínadlech to ale vidět nebylo.

Základ k ještě milosrdnému výsledku pro soupeře byl jednoznačně dán rychlostí naší hry. Nenechali jsme si vnutit nakopávanou jako v Jablonci nebo na Slovácku, ale nápaditostí po zemi, proti které soupeř nenašel obranu, jsme tlačili na pilu. A že to stálo za to! Hráčům rád odpustím tyče, protože vypracované akce, které k nim vedly, byly opravdu lahůdkové. Variabilita hry a síla lavičky mně dává do dalších zápasů naději, že zajíci se počítají až po honu. Budeme spoléhat sami na sebe, a když nám soupeři na špici nahrají jako o víkendu, netřeba se bát! Na závěr Janktovi palec nahoru, nikoli za výkony, ale osobní statečnost!

VIKTORIA PLZEŇ

Naše hra? Nelžeme si do vlastní kapsy

Tak si to řekněme na rovinu: Opravdu nám to prostě na jaře nejde. V sobotu nám Slavia hodila rukavici s nabídkou: Jděte na první místo. V neděli jsme ji s díky vrátili. Hele, my tam prostě nechceme. Na Slovácku to nebyl úplný propadák. Hra je ale taková, nějaká... kostrbatá. Vše nám chvíli trvá, vystřelit kloudně neumíme, a když je navrch soupeř dostatečně otravný, je na problém zaděláno. A není tam zřejmě nikdo, kdo by to seřval a vybláznil.

Vymlouvat se na trávník je blbost. Jo, za moc nestál, jenže je pro oba týmy stejný. Takže tohle ne. Pan Bílek řekne, že jsme nesehráli špatný zápas. Dobrý argument, já z hlediska fanouška odpovím: Mně se naše představení nelíbilo. Chyběla tomu prostě ta nadstavba, takže si nelžeme do vlastní kapsy. Teď už radši koukám spíš za sebe, protože sparťané jsou zase krmeni syrovým masem a cítí krev. Naši krev a jsou nám v patách. Je třeba přestat se bát a začít bojovat. Připosraností prostě nevyhrajeme. Nikdy to nikdo nedokázal. Ještě palec nahoru pro Petrželu – je vidět, že to pořád umí. Čest královně Viktorce!

KOVI. 54 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE