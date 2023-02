Liga jede v Katar módu. Nastavuje se dvakrát víc, nejdelší půle v Olomouci

Pardubičtí vedli v ultrazásadním utkání nad Zlínem 2:0, když začalo nastavení druhé půle. Sudí Ladislav Szikszay společně s pomocníky ukázali, že přidají sedm minut nad pětačtyřicet.

Pro domácí to bylo jako roky – obzvlášť když hosté snížili a hlavní arbitr nakonec přihodil ještě osmý kousek. Do jejich vápna létal jeden centr za druhým, remíza byla na dohled. Nakonec výsledek umlátili.

„Závěr byl šílenej, úplný psycho,“ klepal se kouč Radoslav Kováč. „Myslím, že v 96. minutě už měl pískat konec,“ maličko se mýlil, protože na tabuli opravdu svítila sedmička. „On ještě přidal, ale takový je trend,“ byl smířen.

Je to tak, už před jarem slíbil šéf rozhodčích Radek Příhoda, že se nechá se svými podřízenými inspirovat šampionátem. Ostatně, na tom není nic zvláštního, taková doporučení domácí federace dostávají.

„Chceme se vyhnout zápasům, kde se efektivně využije jen něco přes čtyřicet minut z hrací doby. Takže čas, který zabere střídání, penalty, ošetření, oslavy a VAR, se musí kompenzovat. Pokud chcete víc aktivního času, musíme být připraveni na takovou délku nastaveného času,“ vysvětil Ital Pierlugi Collina, šéf komise rozhodčích světové federace.

„Jsme pro. Všichni chtějí vidět fotbal. Chceme, aby se nastavoval promarněný čas, jelikož jeho objem stoupá. V tomto ohledu budeme důslednější. Po rozhodčích to budeme vyžadovat,“ přihlásil se k posunu Příhoda.

První čtyři víkendy jeho slova potvrdily. Aktuálně se nastavovalo průměrně přes osm minut. Takový úlet, jako bylo střetnutí Anglie s Íránem v Kataru, kde se hrálo nad rámec především kvůli zraněním celkem 27 minut (14 plus 13), se v tuzemsku zatím nestal, přesto pár pozoruhodností najdeme.

Dvakrát se přidávalo šestnáct minut – a to v Olomouci, kam dorazila Sparta, a v duelu Českých Budějovic s Libercem. Nejdelší poločas se konal při prvním zmiňovaném utkání, druhá půle se kopala celkem 56 minut.

Zvláštní bylo utkání Slavie s Jabloncem. V první části se nastavovalo devět minut, hosté skórovali. „Je to jenom dobře. Lidé přijdou na fotbal a taky ho chtějí vidět. Od první minuty se pořád kvůli něčemu nehrálo,“ nečílil se kouč Jindřich Trpišovský. Ve druhé však vylétla cedule s číslem jedna. Střet byl totiž jasný, domácí vedli 5:1 a existuje nepsané pravidlo, že v takovém případě (a klidném průběhu) není nutné natahovat minutáž.

Co vše na ni má vlastně vliv? Už neplatí dřívější pravidla, která jasně určovala, kolik je třeba přihodit kupříkladu za střídání. Nyní má hlavní rozhodčí k ruce má další pomocníky, především asistenty i čtvrtého arbitra a asistenta u videa, který zaznamenává, kolik se zameškalo času zkoumáním záběrů. Finální verdikt je však na něm.

Uvidí se, zda pánové v Česku bohulibý trend udrží.

Jak získal Messi titul? Přidal (skoro) dva zápasy

Ne, nepatří mezi ultramaratonce, do kategorie Vladimíra Daridy či Tomáše Součka. Přesto nelze říct na fyzickou kondici Lionela Messiho, hlavní hvězdy nedávného mistrovství světa v Kataru, kde se svoji Argentinou oslavil titul, nic špatného. Turnaj to prokázal – a novinka, tedy dlouhá nastavení, fakt utvrdila.

Čísla jsou jednoduchá. Aby tým zvedl trofej pro šampiona, musí odkopat sedm zápasů. Tři v základní skupině, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále i finále. V otrockém přepočtu to dělá 630 minut na trávníku, pokud hráč absolvuje plný počet minut.

Messi, samozřejmě, na hřišti nechyběl. Zaprvé vždy chtěl hrát plný počet minut on sám, zadruhé ho trenéři prostě mezi lajnami drží, je nejlepší. Důkaz? Když přišel Pep Guardiola do Manchesteru City, některým matadorům se nezdálo, že začal více rotovat sestavu. „Je jen jeden hráč na světě, kterého bych nikdy nevystřídal, a to je Messi. Sedí tady mezi vámi Messi?“ zněla jeho rychlá odpověď.

Lionel Scaloni, šéf argentiské lavičky na mundialu, jeho filozofii přijal.

Proslulá desítka však musela při honbě za pokladem absolvovat mnohem více času v bojovém nasazení, než značí číslo 630. Zaprvé Jihoameričané nebyli v play off suverénní, dvakrát byl jejich duel prodlužován: ve čtvrtfinále s Nizozemskem a v neuvěřitelném finále s Francií. To dělá hodinu na ploše navíc.

K tomu je nutné připočíst minuty nastavení všech poločasů i částí prodloužení. Proto, že v Kataru vypukl trend mnohem hutnějších přídavků, Messimu naskočil čas „v práci“ do slušných rozměrů. Nastavení dělají 101 minut. Celkem s prodlouženími je tedy přidaná hodnota 161, skoro dvě utkání navrch.

Messi byl na tuto porci, již musel absolvovat za 27 dnů (loni od 22. listopadu do 18. prosince) připraven. „Už před mistrovstvím bylo vidět, že je fit,“ upozornil expert Miroslav Jirkal. Argentinec v dresu Paříž St. Germain zapsal ve třinácti ligových duelech 7 gólů a 10 asistencí. Na mistrovství se zastavil na bilanci 7+3.

Pro jeho výkony byly zásadní dva důvody. V roce 2021 ovládla reprezentace klání Copa América, ve finále zdolala Brazílii. Proto byl pozitivní, dobře naladěný, zachmuřená tvář zmizela. „Už dlouho jsme nic nevyhráli. Byl to velký průlom, porazili jsme Brazílii, jako kdybychom ji zkolonizovali. Pro Lea to bylo hrozně moc, v Argentině je Copa América na stejné úrovni jako mistrovství světa,“ řekl v Kataru deníku Sport Dauhá Ignacio Elizalde, žurnalista z argentinské Direct TV.

Zadruhé se svědomitě připravil. Už v létě hnal kondiční záležitosti směrem k šampionátu. „Katar pro něj byl hlavní motor, PSG šlo trochu na druhou kolej,“ vysvětlil novinář.

Vyplatilo se, velký Leo zvládl vlastně devět zápasů a zvedl pohár.