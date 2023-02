Hlavní problémy Slavie v Teplicích: závislost na Ševčíkovi a chybějící štít

Trenéru Trpišovskému scházelo několik hráčů kvůli chřipce, nejvíce však bolela absence Petra Ševčíka. Osmadvacetiletý středopolař je pro hru Trpišovského klíčový, jelikož přináší do hry kontrolu, progresivní přihrávky a kreativitu z hloubi pole – důkazem je 0.35 xA (Očekávané asistence) na 90 minut (nejvíce mezi středopolaři), 13.35 přihrávek do finální třetiny na 90 minut (nejvíce v lize) či 2.61 průnikových přihrávek na 90 minut (nejvíce v lize).

Zlepšení po příchodu Zafeirise

Nasazení Christose Zafeirise ve 36. minutě dávalo smysl, jelikož je typologicky velmi podobným středopolařem jako Ševčík. Do hry potřebnou kontrolu opravdu přinesl a Slavia se postupem času zlepšila. Právě Zafeiris vymyslel průnikovou přihrávku na Hronka, který následně zařídil druhou penaltu.

Šlo o riskantní rozhodnutí. Nor se s týmem teprve sžívá a vstoupit do soubojového duelu na rozbitém trávníku není vůbec jednoduché. Dává však smysl integrovat Zafeirise do týmu co nejdříve, aby pomohl již při letošním boji o titul. Trenéru Trpišovskému totiž chybí typologicky podobná náhrada za Ševčíka, jenž se často nachází na marodce. Zafeiris by měl tento problém dříve nebo později vyřešit.