Slováci mají důležitou výhru, uspěli i Němci. Francie ztratila na Islandu, Švédové se trápí
Slovenští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa porazili 2:0 Lucembursko a ve skupině A jsou druzí o skóre za Německem. Napravili tak minulé zaváhání v Belfastu, kde se Severním Irskem prohráli 0:2. Slovensko poslal proti outsiderovi do vedení po změně stran stoper Adam Obert. Druhou branku přidal v 72. minutě útočník Slavie Praha Ivan Schranz, který skóroval po minutě na hřišti.
Němci zvítězili na hřišti Severního Irska 1:0 a upevnili si vedení ve skupině. O jedinou branku se postaral Woltemade, který se trefil ramenem po centru z rohu. Severní Irsko prohrálo na domácí půdě po dvou letech a Německu podlehlo podesáté za sebou.
Švýcarsko jako vedoucí tým skupiny B remizovalo 0:0 ve Slovinsku a poprvé v kvalifikaci ztratilo body. V zápase si země helvétského kříže příliš mnoho šancí nevypracovala a na branku soupeře poprvé vystřelila až v 82. minutě. Švýcaři mají na druhé Kosovo náskok tři body. Slovinsko na premiérovou výhru v kvalifikaci nadále čeká. Ve čtvrtém zápase uhrálo třetí remízu.
Bez vítězství jsou v téže skupině i Švédové, kteří doma prohráli s Kosovem 0:1 a v tabulce jsou na posledním čtvrtém místě. Kosovo navázalo na poslední vzájemný duel ze září, který ovládlo 2:0. Výhru tentokrát jedinou brankou zajistil útočník Hoffenheimu Asllani.
Belgie jde do čela své skupiny
Fotbalisté Francie bez zraněného Kyliana Mbappého, jenž kvůli zdravotním problémům střídal už v předchozím zápase s Ázerbájdžánem, remizovali na Islandu 2:2. Po prvním poločase prohrávali, ale výsledek se jim podařilo otočit po brankách v rozmezí pěti minut Nkunkua a Matety. Islanďané však po dvou minutách vyrovnali a skóre už se nezměnilo. Francouzi i tak vedou skupinu s náskokem tří bodů na druhou Ukrajinu, která porazila 2:1 Ázerbájdžán.
Na první místo skupiny J se posunula Belgie, která zvítězila ve Walesu 4:2. Svěřenci trenéra Rudiho Garcii odčinili předchozí remízové zaváhání proti Severní Makedonii, kterou vystřídali v čele tabulky. Dvakrát se dnes z penalty trefil De Bruyne, jenž rozhodl i předchozí vzájemných duel v červnu. Záložník Neapole vstřelil Walesu šest branek v posledních šesti vzájemných zápasech.
Severní Makedonie proti Kazachstánu nepotvrdila roli favorita a jen remizovala 1:1. Přesto v kvalifikaci zůstala neporažená a na třetí Wales má náskok tří bodů.
Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:
Skupina A:
Severní Irsko - Německo 0:1 (0:1)
Branka: 31. Woltemade.
Slovensko - Lucembursko 2:0 (0:0)
Branky: 55. Obert, 72. Schranz.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|4
|3
|0
|1
|8:3
|9
|2
Slovensko
|4
|3
|0
|1
|5:2
|9
|3
Sev. Irsko
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|4
Lucembursko
|4
|0
|0
|4
|1:10
|0
Skupina B:
Švédsko - Kosovo 0:1 (0:1)
Branka: 32. Asllani.
Slovinsko - Švýcarsko 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|4
|3
|1
|0
|9:0
|10
|2
Kosovo
|4
|2
|1
|1
|3:4
|7
|3
Slovinsko
|4
|0
|3
|1
|2:5
|3
|4
Švédsko
|4
|0
|1
|3
|2:7
|1
Skupina D:
Island - Francie 2:2 (1:0)
Branky: 39. Pálsson, 70. Hlynsson - 63. Nkunku, 68. Mateta.
Urajina - Ázerbájdžán 2:1 (1:1)
Branky: 30. Huculjak, 64. Malinovskyj - 45.+3 vlastní Mykolenko.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|4
|3
|1
|0
|9:3
|10
|2
Ukrajina
|4
|2
|1
|1
|8:7
|7
|3
Island
|4
|1
|1
|2
|11:9
|4
|4
Ázerbajdžán
|4
|0
|1
|3
|2:11
|1
Skupina J:
Wales - Belgie 2:4 (1:2)
Branky: 8. Rodon, 89. Broadhead - 18. a 76. obě z pen. De Bruyne, 24. Meunier, 90. Trossard.
Severní Makedonie - Kazachstán 1:1 (0:0)
Branky: 74. Bardhi - 54. Karaman.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Belgie
|6
|4
|2
|0
|21:6
|14
|2
Makedonie
|7
|3
|4
|0
|12:3
|13
|3
Wales
|6
|3
|1
|2
|13:10
|10
|4
Kazachstán
|7
|2
|1
|4
|8:12
|7
|5
Lichtenštejnsko
|6
|0
|0
|6
|0:23
|0