Slováci mají důležitou výhru, uspěli i Němci. Francie ztratila na Islandu, Švédové se trápí

Nick Woltemade rozhodl o výhře Němců v Severním IrskuZdroj: ČTK
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Slovenští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa porazili 2:0 Lucembursko a ve skupině A jsou druzí o skóre za Německem. Napravili tak minulé zaváhání v Belfastu, kde se Severním Irskem prohráli 0:2. Slovensko poslal proti outsiderovi do vedení po změně stran stoper Adam Obert. Druhou branku přidal v 72. minutě útočník Slavie Praha Ivan Schranz, který skóroval po minutě na hřišti.

Němci zvítězili na hřišti Severního Irska 1:0 a upevnili si vedení ve skupině. O jedinou branku se postaral Woltemade, který se trefil ramenem po centru z rohu. Severní Irsko prohrálo na domácí půdě po dvou letech a Německu podlehlo podesáté za sebou.

Švýcarsko jako vedoucí tým skupiny B remizovalo 0:0 ve Slovinsku a poprvé v kvalifikaci ztratilo body. V zápase si země helvétského kříže příliš mnoho šancí nevypracovala a na branku soupeře poprvé vystřelila až v 82. minutě. Švýcaři mají na druhé Kosovo náskok tři body. Slovinsko na premiérovou výhru v kvalifikaci nadále čeká. Ve čtvrtém zápase uhrálo třetí remízu.

Bez vítězství jsou v téže skupině i Švédové, kteří doma prohráli s Kosovem 0:1 a v tabulce jsou na posledním čtvrtém místě. Kosovo navázalo na poslední vzájemný duel ze září, který ovládlo 2:0. Výhru tentokrát jedinou brankou zajistil útočník Hoffenheimu Asllani.

Belgie jde do čela své skupiny

Fotbalisté Francie bez zraněného Kyliana Mbappého, jenž kvůli zdravotním problémům střídal už v předchozím zápase s Ázerbájdžánem, remizovali na Islandu 2:2. Po prvním poločase prohrávali, ale výsledek se jim podařilo otočit po brankách v rozmezí pěti minut Nkunkua a Matety. Islanďané však po dvou minutách vyrovnali a skóre už se nezměnilo. Francouzi i tak vedou skupinu s náskokem tří bodů na druhou Ukrajinu, která porazila 2:1 Ázerbájdžán.

Na první místo skupiny J se posunula Belgie, která zvítězila ve Walesu 4:2. Svěřenci trenéra Rudiho Garcii odčinili předchozí remízové zaváhání proti Severní Makedonii, kterou vystřídali v čele tabulky. Dvakrát se dnes z penalty trefil De Bruyne, jenž rozhodl i předchozí vzájemných duel v červnu. Záložník Neapole vstřelil Walesu šest branek v posledních šesti vzájemných zápasech.

Severní Makedonie proti Kazachstánu nepotvrdila roli favorita a jen remizovala 1:1. Přesto v kvalifikaci zůstala neporažená a na třetí Wales má náskok tří bodů.

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:

Skupina A:
Severní Irsko - Německo 0:1 (0:1)
Branka: 31. Woltemade.

Slovensko - Lucembursko 2:0 (0:0)
Branky: 55. Obert, 72. Schranz.

#TýmZVRPSkóreB
1Německo43018:39
2Slovensko43015:29
3Sev. Irsko42026:56
4Lucembursko40041:100

    Skupina B:
    Švédsko - Kosovo 0:1 (0:1)
    Branka: 32. Asllani.

    Slovinsko - Švýcarsko 0:0

    #TýmZVRPSkóreB
    1Švýcarsko43109:010
    2Kosovo42113:47
    3Slovinsko40312:53
    4Švédsko40132:71

      Skupina D:
      Island - Francie 2:2 (1:0)
      Branky: 39. Pálsson, 70. Hlynsson - 63. Nkunku, 68. Mateta.

      Urajina - Ázerbájdžán 2:1 (1:1)
      Branky: 30. Huculjak, 64. Malinovskyj - 45.+3 vlastní Mykolenko.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Francie43109:310
      2Ukrajina42118:77
      3Island411211:94
      4Ázerbajdžán40132:111

        Skupina J:
        Wales - Belgie 2:4 (1:2)
        Branky: 8. Rodon, 89. Broadhead - 18. a 76. obě z pen. De Bruyne, 24. Meunier, 90. Trossard.

        Severní Makedonie - Kazachstán 1:1 (0:0)
        Branky: 74. Bardhi - 54. Karaman.

        #TýmZVRPSkóreB
        1Belgie642021:614
        2Makedonie734012:313
        3Wales631213:1010
        4Kazachstán72148:127
        5Lichtenštejnsko60060:230

