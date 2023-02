Nehraješ, střídáš, ven! Myslel jsem si, že Brücknera zabiju, směje se Petržela

„Nebojíte se do toho sáhnout dřív.“ Takhle slávistický trenér Jindřich Trpišovský glosoval možnosti, které mu dává při střídání nabitá lavička. A hojně toho využívá. Naposledy v Teplicích (1:1) stáhl dolů dva hráče hned ve 36. minutě a další dvojici o přestávce. To ale není nic proti legendárnímu Karlu Brücknerovi, který sáhl do sestavy klidně tři ři pět minut po začátku nebo nějakého nešťastníka střídal hned dvakrát. Do hry ho pustil v průběhu utkání, jenže ještě před koncem zase ze hřiště vyhnal. Obětí jednoho z povedených kousků v olomoucké Sigmě byl i někdejší útočník Vlastimil Petržela. „Myslel jsem si, že ho zabiju,“ směje se pozdější Brücknerův kolega. „Strašná rána! To nejhorší, co jsem v kariéře zažil,“ vzpomíná na konec 80. let.