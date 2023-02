SESTŘIH: Boleslav - Budějovice 2:2. Hosté dvakrát srovnali a mají bod

Středočeši ztratili body s dnešním soupeřem po čtyřech zápasech v nejvyšší soutěži a jsou na sedmém místě. Dynamo bodovalo druhé kolo po sobě a venku v lize po čtyřech utkáních, v neúplné tabulce mu patří 12. příčka.

Mladá Boleslav byla v prvním poločase lepším týmem, stejně jako před týdnem při výhře proti Hradci Králové (1:0) hrozila především útočná dvojice Kušej, Ladra. Po několika nadějných akcích vyslal ve 13. minutě Mareček do úniku Kušeje, jenž obešel gólmana Janáčka a zakončil do prázdné brány. Člen reprezentačního výběru do 21 let navázal na trefu z minulého kola a v pátém ligovém zápase dal druhý gól.

Střelec branky mohl záhy připravit druhý zásah pro Ladru, který sám před Janáčkem přestřelil. Českobudějovické trenérské duo Nikl, Zápotočný sáhlo ještě před pauzou do sestavy, Mršiče nahradil Zajíc. Přesto opět mohli zvýšit domácí, Ladra ale další ideální Kušejův pas poslal jen do tyče.

Krátce před koncem poločasu přišla ojedinělá šance hostujícího celku. Suchomel zahrál rukou ve vápně a sudí Batík nařídil po konzultaci s videorozhodčím pokutový kop. Šeda sice vystihl směr střely, na Čoličův pokus ale nedosáhl a bosenský obránce vstřelil premiérovou branku v ligovém ročníku.

Domácím vrátil vedení po necelé hodině hry Kubista. Letní posila Středočechů si na hranici vápna zpracovala míč a přesnou střelou na přední tyč vstřelila třetí ligový gól v sezoně.

Vyrovnaný druhý poločas jinak mnoho šancí ke skórování nenabídl. Až v 78. minutě gólman Šeda po centru z rohového kopu podklouzl a Králik hlavou trefil odkrytou bránu. Kapitán Dynama se prosadil poprvé od úvodního kola a utkání proti Pardubicím.

Duel Mladé Boleslavi s Českými Budějovicemi skončil nerozhodně poprvé od října 2020 a šesti zápasech. Středočeši doma v lize potřetí v řadě nevyhráli, v Lokotrans Aréně ale uspěli v roli hostujícího celku před týdnem proti Hradci Králové.