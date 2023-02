Řezníček neslavil. V bráně měl bráchu! Tabulku střelců mu ukazuje žena

Před zápasem to moc nezaznívalo, ale mezi vámi a Martinem Jedličkou je sourozenecký vztah, proto jste neslavil?

„Samozřejmě. Zas si mě někdo dobere, že jsem neslavil, ale chci to upřesnit. Máme stejnou mámu, takže by to vůči němu bylo špatné. Je to mladý kluk, má všechno před sebou a slavit mi přišlo blbé. Kdyby někdo chtěl rejpat, tak je to můj brácha.“

Bavili jste se před zápasem? Proběhlo nějaké hecování?

„Byl u mě ve čtvrtek na kávě, ale o fotbale jsme se nebavili. Nemám rád nějaké vyzvídání, takže kafe proběhlo normálně jako každý týden, vídáme se fakt často. Samozřejmě mě špičkoval, že ví, kam kopu penalty a tak. Ale přímo o zápase jsme se nebavili, přijde mi to nevhodné.“

Dal jste 14. gól v sezoně a překonal své vlastní maximum. Na kolik si troufáte a co to pro vás znamená?

„Číselně to tak vypadá a herně se taky cítím dobře. Žádnou metu nemám, chci jít zápas od zápasu, dát co nejvíc gólů a splnit si stovku, která už se blíží. Jestli ji dám teď, nebo příští rok, to už je jedno. Hlavně aby Brno mohlo hrát v klidu a nemuseli jsme hrát baráž nebo někde nízko.“

Sledujete tabulku střelců? Máte náskok...

„Samozřejmě o tom vím, žena mi to pořád ukazuje, ale teď jsem nekoukal, ani nevím výsledky. Samozřejmě je to povzbuzení do práce.“

Trenér Dostálek říkal, že jste v pohodě herně i osobně, kam to můžete v tomhle rozpoložení dotáhnout? S Brnem i vy osobně?

„To nevím. Jsem v pohodě a věřím, že to je vidět. Chci se s Brnem v klidu zachránit a příští rok zase postavit silný mančaft, který by hrál uprostřed tabulky, ne-li výš. Aby klub dobře fungoval, ne furt nahoru a dolů. Přišel jsem s cílem postoupit do ligy, teď se zachránit a zatím se zdá, že to jde.“

Je remíza zasloužená?

„Z mého pohledu to bylo vyrovnané utkání. Hodně o soubojích, zjednodušená hra. Pak jsme dostali gól z autu, na který jsme se připravovali, protože Bohemka takhle dala gól Spartě a nepohlídali jsme si to. Naštěstí nebyl uznaný, nám zas gól neuznal kvůli mé chybě, že jsem nevyběhl včas. Myslím, že bod je spravedlivý.“

Měl jste spoustu soubojů se stopery Bohemians. Gól jste dal přes mladíka Adama Kadlece. Věděl jste, že mají domácí trošku nouzi o stopery?

„Věděl. Jak Bohemku sleduju kvůli bráchovi, tak na její zápasy koukám. Viděl jsem, že se zranil Petrák, takže jsem věděl, že bude hrát buď Kadlec, nebo Köstl, nakonec nastoupili oba. Nevím, jestli udělal nějakou chybu, akorát jsem periferně viděl, že mi někdo proběhl před obličejem. Ale má před sebou budoucnost, je to velký a silný hráč, samozřejmě se bude zdokonalovat.“