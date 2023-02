Bílek: Ať to zase nejsou nervy… Chvála Kopice i Sýkory, proč měnil střídání?

Plzeňská Viktoria v sobotu večer urvala třetí jarní výhru, doma zdolala Liberec 2:1. Utkání bylo náročné podobně jako předchozí domácí duely na jaře, kdy Viktoria padla 1:2 s Hradcem a následně zdolala České Budějovice 2:1. Stejným výsledkem složila i Liberec, čímž se minimálně do nedělního odpoledne dostala do čela tabulky FORTUNA:LIGY. „Oceňuji, že jsme se zvedli,“ pravil při hodnocení utkání západočeský trenér Michal Bílek.

Jak těžká byla cesta k výhře nad Libercem?

„Psychice mužstva tahle výhra hodně pomůže. Celý zápas jsme odehráli ve velkém nasazení, na klukách bylo vidět, že utkání chceme vyhrát. Dobře jsme do zápasu vstoupili, mrzí mě neproměněné šance. Situací na to, abychom vstřelili druhou branku, bylo hodně, měli jsme tam hodně závarů, ale bohužel jsme to nedotlačili do brány. Ponaučení pro nás musí být v tom, že musíme být důraznější v pokutovém území, utkání by pak možná bylo o něco snažší. Chválím tým za nasazení, celkový přístup a vytváření brankových situací, ale do dalších zápas musíme mít lepší důraz, aby to nebyly nervy až do poslední minuty.“

Čemu přisuzujete inkasovaný gól?

„Byla to zbytečná branka. Soupeř nám snadno prošel, takhle lehce se nemůže dostat až do pokutového území. Škoda, hráli jsme do inkasované branky dobře, celý tým tím dostal trošku ránu. Oceňuji, že jsme se zvedli. Do dalších zápasů nemůžeme dopustit, aby se tam soupeř takhle lehce dostal a snadno zakončoval.“

Zlobil jste se v závěru na Tomáše Chorého, že nejdřív výborně podržel míč u rohového praporku a uvolnil se do pokutového území, ale pak hledal na vápně Buchu, který podklouzl a pustil soupeře do brejku?

„Držel balon u rohového praporku, fantasticky se z toho dostal, pak chtěl najít na vápně spoluhráče. Jenže Bucha pak uklouzl a Liberec šel do rychlého protiútoku. Tomáš se výborně dostal ze sevření, pak viděl bránu a měl v hlavě dát gól. Myslel to dobře, bohužel podklouzl a valilo se to na nás. Jeho myšlenka ale byla správná.“

Jak důležitý je Jan Kopic, který vstřelil branku při svém jubilejním 300. ligovém startu?

„Honza je velmi dobrý hráč, klidný na míči, dovede obejít jeden na jednoho, technicky dobře vybavený a teď je i produktivní, což od něj potřebujeme a vyžadujeme to od něj. Odehrál super zápas a dal pro nás velmi důležitou braku.“

Svědčí Janu Sýkorovi nejvíc podhrotová pozice, na níž dnes po delší době nastoupil?

„Honza je náš důležitý hráč i tím, že je použitelný na více místech. Dneska nastoupil na podhrotu, asi jde o post, co mu svědčí nejvíc. Byla tam od něj velká aktivita, pohyb, držení míče, měl obrovskou chuť. Ještě nedávno byl hodně zraněný a v přípravě toho tolik neodehrál. On i Vlkanova se teprve dostávají do pohody. Odvedl to, co jsme od něj očekávali. Jsem rád, že se zvedá.“

Proč jste po gólu na 2:1 změnili naplánovaná střídání?

„Soupeř dal na jedna jedna a my jsme chtěli udělat změny. Posílit ofenzivu a dát na hřiště Durosinmiho a Vydru. Jak jsme vstřelili branku my, logicky jsme plány trošku změnili. Oba tam měli jít okolo 65. minuty. Za stavu dva jedna ale nebylo úplně potřeba hru otvírat.“