Almásimu návrat zhořknul: Děláme strašné chyby. Fanouškům se nedivím

Radost z návratu nemůžete mít, viďte?

„Těšil jsem se, věděl jsem, že ve druhém poločase nastoupím. Ale bylo těžké s tím něco dělat. Měli jsme příležitosti ke srovnání, místo kontaktního gólu jsme však inkasovali druhý.“

Hodně laciný...

„Děláme strašné chyby... Přitom jsem věřil, že vyrovnáme a vyhrajeme. Fakt jsem o tom byl přesvědčený, když jsem nastupoval do hry, ale druhý gól nás zlomil. Tak to ale ve fotbale je, musíme vyhrát v Pardubicích. Nic jiného nám nezbývá. Problémem jsou nepřesné centry i zakončení, ale hlavně to první inkasování.“

Není to poprvé, že?

„Bohužel se opakuje. Za stavu 0:0 jsme byli o dost lepším týmem, ale dostaneme hloupý gól, máme to v hlavách a pak už tlačíme bez efektu. Je velmi špatné, že musíme pokaždé otáčet a dohánět.“

Co říkáte na skandování fanoušků („My chceme Baník.“)?

„Je to pochopitelné, protože fandové za námi jezdí po celé republice. My se jim musíme odvděčit, ale tři zápasy za sebou jsme prohráli. Nedivím se jim.“