Olayinka se omlouvá góly, Santos na hraně. Trpišovský ostře o další šanci

V zimě naštval vedení Slavie. Bez vědomí šéfů odletěl do Bělehradu. Fotil se v novém dresu. Srbským médiím poskytl první vyjádření. V první vlně vzteku se dokonce řešilo, zda Petera Olayinku na jaře neodstavit. „Po určitém váhání jsem dal Jindrovi zelenou. S Peterem může počítat,“ pravil Jaroslav Tvrdík na lednové tiskové konferenci.

Možná si teď blahořečí, že byl vůči Nigerijci shovívavý. Olayinka totiž na jaře válí. Sype bomby. Po pěti zápasech má bilanci tří branek a dvou asistencí, v Teplicích zařídil jednu ze dvou penalt. Jestliže bylo možné mít vůči hře Slavie a individuálním výkonům některých borců v druhé polovině ročníku hromadu námitek, vůči sedmadvacetiletému křídlu skoro žádnou.

Jak sejmul Slovácko?

Už ve dvanácté minutě se po rohovém kopu odrazil do vzduchu a hlavou praštil nechytatelně do míče. V druhém poločase, když byl těsný výsledek na vážkách, špičkou kopačky změnil směr prudkého pasu Tomáše Holeše a favorita definitivně uklidnil. 2:0. Vyřešeno. Olayinka byl za star studeného odpoledne.

Slavia - Slovácko: Precizní Zafeirisův roh našel Olayinkovu hlavu, domácí vedou 1:0 Video se připravuje ...

„Už teď přemýšlím, co bude, až v létě odejde. Když hledáme se skauty levé křídlo, vždycky jim říkám, že potřebujeme druhého Olayinku. Dosud se nám ale nepodařilo podobný typ najít. Užitečnost Olieho je neskutečná. Navíc je produktivní, emoční hráč, umí strhnout tým, nebojí se vypjatých situací, nebojí se být klíčovým mužem,“ chválil hrdinu Jindřich Trpišovský, který vítězstvím oslavil 250. zápas v nejvyšší soutěži. „Je to fičák. Byl jsem šťastný za první ligový zápas v Liberci. Tehdy jsem ani nemohl uvěřit, že se to povedlo. Nyní mám 250… Je to obrovské číslo, v životě bych to neřekl,“ usmíval se.

Po šíleném výkonu v Teplicích a remíze 1:1 provedl šest změn v základní sestavě. Přímo do akce šel Tomáš Holeš, který po téměř půlroční pauze vystřihl působivé představení. Pod ním odehráli solidní zápas stopeři Aiham Ousou a Igoh Ogbu.

Jestliže se ptáte, kde je kritizovaný Eduardo Santos, odpověď je: nebyl ani na lavičce. Nikoliv z důvodu zranění či nemoci. Na pozápasové tiskové konferenci tak logicky padl dotaz, proč Brazilec nebyl v nominaci.

„Pro nespokojenost s posledním výkonem,“ stroze odvětil Trpišovský. Pak se po doplňující otázce, jak velkou s ním bude mít trpělivost, přece jen rozpovídal, ostře rozpovídal…

„Jsme tým, který si nemůže dovolit výkyvy. Musíme vyhrávat každý víkend. Dnes jsme takovou debatu vedli i s jiným hráčem. Ve Slavii není prostor dávat si pozor na devatenácti křižovatkách a na té dvacáté si říct, že to dobře dopadne. Když Santos chce, je schopný být skvělý, ale problém je v pravidelnosti a výkyvech. Nyní si musí zasloužit důvěru týmu i nás. Je otázkou, jestli se mu to vůbec povede. Nemůžeme si dovolit to, co se stalo v Teplicích. Nejsme zvědaví, aby někdo odvedl poloviční práci. Až o něm budeme přesvědčení, třeba další šanci dostane,“ pravil Trpišovský.

Je evidentní, že v nejbližších dnech a týdnech to nebude. Slovácko si za celý zápas nevytvořilo vážnější gólovou situaci. I proto, že Ogbu s Ousouem byli ve středu defenzivy velmi solidní.

„V ofenzivě jsme byli skoro bezzubí, málo agresivní. Směrem dopředu jsme měli předvést více,“ vadilo Josefu Muchovi, asistentu Slovácka.

Obě mužstva čeká v týdnu čtvrtfinále MOL Cupu. Ve středu Slavia hostí Vyškov, Slovácko přivítá Bohemians.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12. Olayinka, 73. Olayinka Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Douděra, Ousou, Ogbu, D. Jurásek – Holeš – Hronek (57. Lingr), Zafeiris – Schranz (71. Oscar), Tecl (C) (57. Van Buren), Olayinka (82. Jurečka). Hosté: Nguyen – Reinberk, Hofmann, M. Kadlec (C), Kalabiška (84. Kudela) – Havlík, Daníček – Petržela (57. Brandner), Trávník (57. Šašinka), Doski (84. P. Juroška) – Vecheta (68. Siňavskij). Náhradníci Domácí: Jurečka, Van Buren, Ewerton, Ševčík, Traoré, Kačaraba, Lingr, Jurásek, Kričfaluši, Mandous, Oscar Hosté: Borek, Šimko, Břečka, Brandner, Šašinka, Juroška, Kudela, Siňavskij Karty Hosté: Kalabiška, Brandner Rozhodčí Szikszay – Hájek, Kříž Stadion Fortuna Arena, Praha-Vršovice Návštěva 15169 diváků