Zlín pozastavil Hlouškovi smlouvu. Grygera: Citlivé. Co věděl o dluzích?

Zadlužený fotbalista Adam Hloušek (34) už za Zlín hrát nebude. Klub mu už před koncem roku pozastavil kontrakt, platný do konce sezony. O jeho soukromých starostech věděl delší dobu. „Je to citlivá záležitost, nepříjemná hlavně pro něj,“ řekl pro iSport.cz Zdeněk Grygera, generální manažer a viceprezident prvoligového FC Trinity.

Ne, bývalý reprezentant Adam Hloušek není v Brazílii na pláži, jak po sobotním duelu se Spartou vtipkoval kouč Pavel Vrba. Svým způsobem ale dovolenou má. Jen během ní řeší zdravotní i finanční trable. Ve Zlíně levonohým univerzálem dál nepočítají. „Věděli jsme, že nějaké problémy má, ale se státními institucemi. O těch soukromých věcech jsme neměli zprávy,“ uvedl Grygera.

Hloušek oficiálně dluží přes jednadvacet milionů korun, reálně to však bude ještě víc. Ve Zlíně odehrál v tomto ročníku nejvyšší soutěže jen dvanáct minut ve dvou zápasech, jednou naskočil do MOL Cupu. Dlouhodobě je na marodce, v zimě podstoupil operaci a klub mu zásadně ponížil smlouvu.

„Na základě dlouhodobější zdravotní nezpůsobilosti byla hráči výrazně upravena výše finančního plnění. Vše nakonec vyústilo v operaci s výsledkem dlouhodobé zdravotní rekonvalescence čili nemožností plnění povinností profesionálního hráče,“ uvedli zástupci Zlína.

Hloušek působil na Moravě od loňského února, kdy přišel z polské Termaliky. Na jaře zasáhl do sedmi zápasů a vstřelil jeden gól. „Byl jsem s ním normálně v kontaktu. Kdyby byl zdravotně v pořádku, normálně by u nás pokračoval. Teď už to možné není,“ shrnul Grygera.