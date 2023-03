Hloušek poprvé otevřeně o dluzích: Moje hloupost. Neutíkám, řeším to

Skoro to vypadalo, že ho obavy z věřitelů vyhnaly daleko za hranice. Výrok zlínského trenéra Pavla Vrby to naznačoval. Není to pravda. Adam Hloušek je v Česku. „A nikdo mě nehledá, já se ani před ničím neschovávám,“ říká v prvním rozhovoru poté, co vyšly najevo jeho milionové dluhy.

Sice je to zřejmé i z veřejných listin, ale přesto: Je to tak, že vás dohnaly dluhy?

„Samozřejmě, přiznávám. A rovnou řeknu, co mi nejvíc leží na srdci. Že před nimi neutíkám, ani se před nimi neschovávám, jak by to snad mohlo vypadat.“

Ono to tak skutečně vypadalo po vyjádření trenéra Vrby.

„Právě. A zrovna o to mi nejvíc jde. To není nic proti panu Vrbovi a já se na něj ani nezlobím. Ale jeho výrok tomu dal šílené grády, posunul to celé do jiné dimenze a já musím chránit svou rodinu. Teď to totiž vypadá, že jsem nějaký gauner na útěku, po kterém někdo jde. Že se bojím a schovávám, utíkám před odpovědností, před svými problémy. Jenže to vůbec není pravda, tak to prostě není. Já jsem se ke všemu postavil čelem. Vypadá to tím hůř, že teď nehraju, protože jsem zraněný. Jenže já bych s insolvencí vyšel ven tak či tak, i kdybych normálně fungoval, hrál každý zápas devadesát minut. Taky by se to pochopitelně probíralo, ale v úplně jiném duchu, protože bych byl na očích. S týmem jsem byl až do listopadu, ale po dohodě s klubem se léčím individuálně.“

Takže se nemám ptát, jak je v Brazílii.

„Ptát se můžete, ale to je právě ono. Slova o Brazílii vše vážně posunula úplně jinam. Všichni se jich chytli. Ten výrok věc zhoršil. Že jsem v Brazílii, že mě někdo hledá. Všichni si udělali nějaký obrázek, ale skutečnost je jiná. Mě nikdo nehledá, v Brazílii nejsem, normálně funguju.“

Jste tedy v Česku?

„Ano, samozřejmě. Jsem v kontaktu s každým a svůj problém normálně už delší dobu řeším. Vše řeším na normální lidské úrovni. Rozhodně před nikým neutíkám a o tohle mi hlavně jde, aby lidi věděli. Že nejsem gauner, který udělal problém a teď se před ním schovává. Vím, že se o tom dost psalo. Já články nečetl, ale mluvil jsem o všem s některými lidmi, kteří znají pravdu. A ti mi sami vzkazovali, ať se vyjádřím, abych se chránil a trochu očistil, protože už to zašlo moc daleko. Rozumíte mi?“

Ano. Chcete říct, že jste sice nadělal dluhy, ale neutekl jste před nimi na druhý konec světa a nenahánějí vás tam divní chlapi, aby je z vás dostali.

„Přesně tak to je. Jsem tu a jsem na dosah. V kontaktu s rodinou i s přáteli. Normálně funguju, léčím se, pracuju na svém problému. Kdybych byl zdravý, byl bych ve Zlíně s týmem, což by zabránilo spekulacím, že se schovávám. Mě mrzí, že si někteří lidé, kteří mi záviděli úspěch, teď rádi smlsnou na mé rodině. Mě osobně oni netrápí, já jsem splachovací, ale vadí mi to kvůli mým blízkým. Moje rodina teď trpí nejvíc.“

Asi každého napadne, jak jste do takových dluhů spadl. Vždyť jste si vydělal ve fotbale slušné peníze.

„To je na nějaké jiné povídání. Řeknu, že to bylo mou hloupostí. Vím, že jsem se mohl zajistit na celý život a pokazil jsem si to. Ale toto je choulostivé téma a já bych se s dovolením dál nepouštěl. Nejdřív musím vše vyřešit se svými věřiteli. Děkuju za pochopení.“

Jste teď smířený s tím, že další roky budete, řekněme, živořit?

„Tak to prostě asi je. Nejsem první ani poslední. Jsem ale veřejně známá osoba, takže se všechno víc probírá, víc řeší. Každý si asi umí udělat obrázek, jak člověk v mé situaci žije. Je to ostuda, ale na druhou stranu říkám na rovinu, že se za to nestydím.“

Po zveřejnění informace o vaší insolvenci vám Zlín pozastavil smlouvu…

„…což je samozřejmě další problém. Já jsem byl se Zdenem Grygerou domluvený, že se vrátím, až budu moct normálně běhat. Ještě to nejde, v listopadu jsem byl na operaci a achilovka vůbec není dobrá. I proto teď nejsem ve Zlíně. A vypadá to, že v klubu nebudu pokračovat.“

Stále věříte, že vaše fotbalová kariéra bude pokračovat?

„Takto jsem to měl všechno v plánu. Proto jsem skoro celý minulý rok jezdil po doktorech. Teď člověk trochu přemýšlí o tom, jestli to nebylo zbytečné, když se dějou takové věci. Ale až se dá achilovka do pořádku, uvidíme, co bude dál. Teď to nedokážu říct. Na hřišti mě moje problémy psychicky neovlivňovaly.“

Jak dlouho už vás problémy s dluhy provázejí?

„Nějaký ten rok už to je. Určitě už, když jsem byl v Polsku, tak dluhy byly. Na jednu stranu to je ostuda, ale zároveň realita. A stává se to i jiným lidem. “

V jakém jste kontaktu s věřiteli?

„Jsem a budu v kontaktu s lidmi, kterých se to týká. Vždy o tom budu mluvit a budu to řešit. Už jsem pár telefonů před vyhlášením insolvence udělal. Já taky potřebuju, aby věděli, že jsem úplně normální člověk a že se k tomu stavím čelem. Že to neberu na lehkou váhu a že to řeším.“

Pokazily se vaše vztahy s nimi?

„Určitě to vztahy pokazilo. Určitě jsem je zklamal, to říkám úplně otevřeně. Chtěl bych to napravit, protože někteří z nich jsou hodně blízcí a měli jsme nějaké pouto. Je to moje chyba, já to pokazil. Ale mám chuť a vůli vše napravit.“

Vy ovšem ty dluhy budete umět splatit jenom těžko.

„Asi si dokážete udělat obrázek, jak to u mě teď vypadá. Situace není růžová. Navíc teď jsou do toho hozené další vidle, co se týče mého zaměstnání ve Zlíně. Ale já se nikdy nebál pracovat. Musím něco dělat, aby se problémy zmenšovaly, a ne naopak. Lidi, kteří se dostali do podobných problémů, je hodně. Musím pracovat, jinak by insolvence ani nemohla fungovat, protože by se nikdo nemohl oddlužit. Taky bych byl rád, kdyby si z mého problému vzali mladí kluci ponaučení, vždy se radili se svým okolím a nesnažili se potíže řešit sami.“

Co potíže dělají s vaší psychikou?

„Není to příjemné. Ale svět se nehroutí, život jde dál. Já jsem bojovník a zase bude lépe.“