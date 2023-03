SESTŘIH: Brno - Zlín 1:1. Hosté dlouho vedli, ale bod zachránil Řezníček

„Ševci“ nezvítězili třetí kolo v řadě, venku v lize od srpna 2021 nevyhráli 25. utkání za sebou a v tabulce zůstali poslední. Zbrojovka zvítězila v jediném z posledních devíti kol a v neúplné tabulce je jedenáctá.

„Po přestávce jsme šli za vyrovnáním. Nakonec bod bereme, každý se v nabité tabulce počítá. Udrželi jsme na Zlín bodový rozdíl,“ řekl na tiskové konferenci trenér domácích Richard Dostálek, který hrál za Zlín.

„Dnes jsme si zasloužili vyhrát. Měli jsme tři čtyři šance na to, abychom přidali druhý gól a pak bychom zápas mohli dohrát. Bohužel jsme neuhlídali Řezníčka, který je pro Brno strašně důležitým hráčem,“ uvedl kouč hostů Pavel Vrba.

Zlín šel z první vážnější akce zápasu do vedení, přestože se v úvodu bránil náporu domácích. Na rohový kop Hrubého si z druhé vlny naběhl kapitán týmu Procházka a nikým neatakován měl cestu ke svému prvnímu gólu v této ligové sezoně usnadněnou.

Brno, které ve středu vypadlo ve čtvrtfinále domácího poháru s Českými Budějovicemi, se sice po hrubé chybě při bránění standardní situace oklepalo, jeho tlaku ale chyběla myšlenka a nápad. Za celou první půli nevystřelilo na bránu. Naopak moc nechybělo, aby podruhé inkasovalo. Jenže to by musel Hrubý ve 36. minutě z několika metrů překonat Martina Berkovce.

Po přestávce Brňané zvýšili útočnou aktivitu, ale naráželi na hluboký obranný blok hostů, z něhož zlínští hráči vyráželi do brejků. V 63. minutě mohli vést o dvě branky, po rohovém kopu zasáhl Berkovec na čáře a následně zlikvidoval i dorážku Koláře.

Vzápětí jeden z obránců Zlína zastavil důrazně pronikajícího Řezníčka až v poslední možné chvíli před střelou, která mohla přinést vyrovnání. V 81. minutě udržel brněnské naděje na bodový zisk opět Berkovec, po chybě Tijaniho na něj postupoval zcela sám Libor Kozák, jenže gól nedal.

„Špatně jsem to vyřešil, je to moje chyba. Kdybych to dal, měli bychom tři body,“ prohlásil Kozák. „Čekal jsem, co udělá, bylo vidět, že už nemá síly a ustál jsem to,“ reagoval na největší šanci hostí gólman Berkovec.

Kozák mohl zahozené šance litovat, neboť v 87. minutě po tlaku Brna vystřelil Ševčík, Rakovan prudký míč jen nadzvedl a Řezníček jej zblízka poslal do sítě. Gól ještě potvrdil videorozhodčí.

Brno doma v lize se Zlínem podesáté za sebou neprohrálo (od dubna 2004) a potřetí za sebou tam s ním remizovalo. „Ševci“ jsou s devíti nerozhodnými výsledky remízovým „králem“ ligové sezony spolu s Olomoucí.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 87. Řezníček Hosté: 9. V. Procházka Sestavy Domácí: Berkovec – Koželuh (61. Pachlopník), Šural, Mo. Tijani, Granečný (82. Divíšek) – Texl, Endl (22. Falta) – Alli (82. Blecha), M. Ševčík, Hladík (61. Hrabina) – Řezníček (C). Hosté: Rakovan – Cedidla, Simerský, J. Kolář (79. Didiba), V. Procházka (C) – Hlinka, R. Hrubý, Slončík (79. Fantiš), Vukadinović (67. Y. Dramé), Čanturišvili – L. Kozák (88. Kovinić). Náhradníci Domácí: Hrubý, Divíšek, Štěrba, Hrabina, Pachlopník, Falta, Blecha Hosté: Dostál, Didiba, Balaj, Dramé, Hellebrand, Janetzký, Tkáč, Fantiš, Kovinić, Jeřábek Karty Domácí: Texl, Šural Hosté: L. Kozák, V. Procházka Rozhodčí Radina – Machač, Mokrusch – Kotala. Stadion ADAX INVEST Arena, Brno

