Zničený Bajza: Kdybych nedostal červenou, v životě neprohrajeme

Během pikosekundy se Hradci zhroutil zápas. Vedl 1:0, přežil pokutový kop Jablonce a vypadalo to, že šturmuje za čtvrtým místem FORTUNA:LIGY. Krátce po zneškodněné penaltě se gólman Pavol Bajza ve snaze uhasit další požár vydal mimo pokutové území, trefil unikajícího Jakuba Považance a v 54. minutě byl vyloučený. V oslabení „votroci“ nakoupili čtyři góly a padli 1:4. „Kabině se omlouvám, beru to na sebe,“ chlapsky pronesl viditelně zničený slovenský brankář.

Co se vám teď honí hlavou?

„Co bych k tomu řekl… Z vyhraného zápasu se stalo, co se stalo. Hlavně mojí chybou. Musím se omluvit chalanům v kabině. Červenou kartou se zápas úplně otočil. Kdybych ji nedostal, v životě neprohrajeme. Do té doby jsme hráli dobře, odvážně. Jablonec však od vyloučení hru zcela ovládl.“

Chytal jste skvěle, čapnul dvě velké šance Patráka, zlikvidoval penaltu Sejkovi. A pak přijde špatné rozhodnutí, které všechno zničí. Jdou vůbec popsat emoce?

„V první řadě mám v hlavě kluky. Omlouvám se jim, beru to na sebe. Šlo o zlomový okamžik. Ze začátku hrálo všechno pro Jablonec, do zápasu jsme nevstoupili dobře. Vstupy do poločasů máme katastrofální. Vůbec neplníme, co si řekneme v kabině. Nějak jsme to ale přežili. Vedli 1:0. O půlce si říkáme, že musíme být aktivní, jenže hned přijde penalta, po ní můj zákrok na červenou. Myslel jsem, že balon před Považancem stihnu, ale bohužel. Byla to jasná červená, je mně to líto.“

Co se stalo? Špatně jste vyhodnotil situaci, nebo jste na vteřinu zaváhal a pak byl ve střetu pozdě?

„Možná malé zaváhání ze začátku. Viděl jsem hráče, že by na mě postupoval sám, tak jsem se rozhodl vyrazit dopředu s tím, že balon odehraju. Jenže Považanec natáhl nohu, balon si dal před sebe a já fauloval…“

Jedna věc je červená, druhou porážka a třetí vaše pozice. Z gólmana číslo tři jste se stal jedničkou. Na jaře jste chytal skvěle, proti Jablonci to jen potvrdil. A pak přijde moment, který všechno snažení spláchne do kanálu. Minimálně příště proti Zlínu budete stát, můžete přijít o vydobyté kóty.

„Je to tak. Dostal jsem se do formy, cítil jsem se dobře, mužstvo jsem v zápasech podržel. Opravdu hodně jsem si věřil. Teď jsem se sám zastavil, budu pauzírovat. Uvidíme, jak se rozhodne trenér, až se vrátím. Musím zase zvednout hlavu, takové situace se ve fotbale stávají.“

Kde jste vůbec trávil zbytek utkání po vyloučení?

„V kabině, viděl jsem všechny gólové situace… Po mém odchodu jsme se strašně zlomili. Asi jsme měli hrát kompaktněji.“

Kouše se porážka s Jabloncem o to hůř, že v případě vítězství jste byli prakticky zachránění?

„Určitě. Celý týden jsme si opakovali, že musíme potvrdit tři body z Ostravy a že pak budeme už prakticky zachránění. Věděli jsme, o co se hraje. Klidně jsme se mohli se Slováckem přetahovat o čtvrté místo. Bohužel, všechno se vrátilo zpátky. K záchraně musíme ještě několik bodů nasbírat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34. Novotný Hosté: 60. Chramosta, 65. Šulc, 81. Chramosta, 85. Polidar Sestavy Domácí: Bajza – Ja. Klíma, Kodeš (C), Leibl – Gabriel, J. Kučera, Pudhorocký (59. Reichl), Novotný (71. Trusa) – Smrž, Ryneš – F. Kubala (82. Koubek). Hosté: Hanuš – Martinec, Král, D. Souček – Šulc, Považanec, Hübschman (C), Polidar (90+5. Štěpánek) – Patrák (60. Jovović) – Chramosta (87. Ikaunieks), Sejk (90+5. Surzyn). Náhradníci Domácí: Reichl, Vízek, Čech, Kutík, Hájek, Rada, Jurčenko, Dvořák, Trusa, Koubek Hosté: Surovčík, Štěpánek, Ikaunieks, Heidenreich, Surzyn, Konda, Jovović, Akpudje Karty Domácí: Leibl, Bajza (č), Ryneš, Leibl Rozhodčí Miroslav Zelinka – Petr Kotalík, Jan Dohnálek Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 676 diváků