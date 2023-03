Nůžky viděl až na videu. Docela pěkný, smál se veterán Černý. Ocenil Nitu

Na podzim jste se proti Hradci prosadil parádním volejem. Budete ještě dávat šeredné góly?

„V Plzni se to ke mně odrazilo a dal jsem to do prázdný brány. Ale jinak to jde. Jsem dost starej na to, abych dával hnusné góly.“ (směje se)

Ale přece jenom, nůžky jsou výjimečné.

„Nevím, jestli je to nejhezčí gól, co jsem dal. Některé se mi povedly, třeba právě ten proti Hradci. Teď jsem do toho kopnul nějak intuitivně a viděl jsem to vlastně až pak na videu. Docela hezkej gól.“

Jenže k výhře nestačil. Proč?

„Musím říct, že jsme začali výborně, ale vedení nám bohužel tentokrát uškodilo. Baník v průběhu času začal být kreativnější, přebíral otěže zápasu. Od desáté do čtyřicáté minuty jsme se s tím nedokázali vypořádat. Proto přišla penalta a trest. Druhý poločas už nebyl tak fotbalový, ale soubojový.“

V minulých zápasech byl vaší chloubou střed pole. Tentokrát to bylo jinak, že?

„Trošku jsme se tam vytratili. Dovedli jsme míč k jejich vápnu, přišla úplně zbytečná ztráta. Oni mají na stranách Plavšiče a Cadua, to jsou strašně šikovní kluci. Byla to přesně voda na jejich mlýn. Hráli to, co jsme měli hrát my.“

Takže bod berete?

„Remíza je spravedlivá. Tři body by byly zlaté, ještě jsme měli jednu šanci ve druhé půli, ale Laštůvka to vytáhl. Takhle jsme neztratili kontakt s týmy okolo - liga bude až do konce hodně zajímavá.“

Proč jste se na jaře tak vyšvihli?

„Je vidět, že práce, kterou jsme udělali přes zimu, se vyplácí, nese ovoce. Snažíme se praktikovat na hřišti, co od nás trenéři chtějí. Snažíme se soupeře přehrávat, dostávat se do šancí. Je to dobrá cesta, jen z ní nesmíme uhnout.“

Hodně vás pozvedl Florin Nita v bráně. Souhlasíte?

„Musím říct, že s ním vycházím fantasticky, přivítal jsem ho strašně rád, i když jsem moc nevěřil, že se to upeče. Víme, jaké jsou možnosti tady, jaké ve Spartě… Přinesl nám takový klid, když je v bráně, člověk je hned jistější. Cítíme pohodu zezadu, když je nějaká šance, tak nás podrží. Je vidět, že sem prostě chtěl jít, že chce chytat, udělat si dobré jméno, zase se zviditelnit. Dělá to pro sebe, je jasné, že nepodepíše tady, ale půjde spíš do zahraničí. Strašně moc to kvituju.“