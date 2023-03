Míň kilo, víc gólů. Sparta zvažuje, jak přivést Kuchtu nastálo

V poháru dva góly Liberci, v sobotu večer pak na vlas stejný zásek i do defenzivy Teplic. Jan Kuchta potřeboval jediný týden na to, aby nasázel stejně branek jako za celý podzim dohromady. S příchodem jara nabral sparťanský forvard skvostnou formu a fanoušci začínají hlasitě volat po uplatnění přestupové opce. „Na tohle je ale zatím příliš brzy,“ reaguje trenér Brian Priske. Klub žije současností. A ta je pro něj (i Kuchtu) vykreslena v moc nadějných barvách.

Našel si sklepnutí od Awera Mabila, elegantně si obhodil nebohého Štěpána Chaloupka a drtivou levačkou nekompromisně zavěsil. Výstižná ukázka, do jaké fazony se v úvodu jara Jan Kuchta dostal.

„Je to výsledek práce více lidí. Nejvíc jí odvedl sám Kuchtič. Hodně na sobě pracuje, shodil pár kilo a fyzicky je na tom skvěle,“ chválil po přesvědčivém triumfu 4:1 nad „skláři“ trenér Brian Priske.

Ne snad, že by reprezentační útočník na podzim propadl. Příkladně se rval pro tým, byl platný v presinku i schopnosti podržet míče. To hlavní, tedy góly, ale stále nepřicházely. K zimnímu spánku uléhal s pouhými čtyřmi zásahy v torně, což bylo hluboko za očekáváním.

Teď už se Kuchtovi na střelecký výčet kouká mnohem lépe. V sedmi duelech v rámci druhé poloviny ročníku se trefil šestkrát, jen v uplynulém týdnu zvládl čtyři fajfky. Dvě v poháru proti Liberci a dvě s Teplicemi.

„Hodně se mu věnuje asistent Lars Friis, který má na starost i další útočníky. Pracujeme i na nejmenších detailech, aby se hráči individuálně zlepšovali. Kuchtič od Vánoc dává góly, připravuje šance pro spoluhráče,“ zdůraznil Priske.

Kuchta se rázem vyhoupl už na kótu osmi ligových tref, k tomu má i tři asistence. Začíná tak nesměle klepat na elitní desítku nejproduktivnějších hráčů FORTUNA:LIGY. Navíc je třeba mít na paměti, že v úvodu sezony musel vynechat pět mačů po disciplinárním trestu za zákrok proti libereckému gólmanovi Olivieru Vliegenovi.

„Góly navíc nejsou zdaleka jediným Honzovým přínosem. V každém zápase příkladně bojuje a po faulech na něj máme, nebo bychom alespoň měli mít, možnost kopat penalty. Samozřejmě stejně jako ostatní musí i on pokračovat v dobré práci,“ upozornil dánský kouč.

V tuhle chvíli se ale nezdá, že by měl Kuchtovi spadnout řetěz. Oproti podzimu se daleko častěji dostává do vyložených šancí a střeleckých pozic. Proti Teplicím si mohl sáhnout klidně na hattrick, to samé v předchozím domácím utkání proti Jablonci.

Výkonnostní vzestup chlapíka s devítkou na zádech oceňují pochopitelně i fanoušci, kteří začínají hlasitě volat po tom, aby klub na Kuchtu uplatnil opci. Tu má zakotvenou v dohodě o hostování s Lokomotivem Moskva.

„Na tohle je zatím příliš brzy,“ prohodil Priske po Teplicích.

Spartu skutečně v tomto směru čas netlačí. Konec sezony je stále daleko, minimálně výchozí stav je navíc daný. Letenští za hostování zaplatili milion eur (zhruba 25 milionů korun), ruská protistrana navíc už v létě dala najevo, že by za Kuchtu ráda získala to, co do něj loni v zimě investovala. Pražanům by tak zbývaly doplatit přibližně čtyři miliony eur (asi 100 milionů korun).

Zároveň ovšem nelze vyloučit, že sportovní ředitel Tomáš Rosický se svými kolegy budou hledat i jiné způsoby, jak dostat Kuchtu natrvalo do rudých barev. „S Rosou se bavíme každý den, pochopitelně i o hráčích. Ale na tyhle konkrétní debaty ještě nenastal čas. Uvidíme, co se v budoucnu stane,“ zmínil Priske.

Pro Spartu je momentálně nejdůležitější, že má svého elitního střelce konečně v ryzí formě. Finální boj o nejvyšší ligovou poctu se totiž blíží a Pražané v něm budou Kuchtu rozhodně potřebovat.