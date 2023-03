Odepsali jste pohár! Kotel Zbrojovky na protest mlčel. Dostálek se obhajoval

Dvacet minut ticha. Žádné fandění z kotle. Fanoušci Zbrojovky dali proti Zlínu (1:1) klubu v čele s trenérem Richardem Dostálkem jasně najevo, co si myslí o přístupu k předchozímu čtvrtfinále MOL Cupu v Českých Budějovicích . Brno postavilo sestavu z náhradníků, šetřilo opory na ligu. Prohrálo - a vypadlo. „Fanoušci projevili nespokojenost a já to akceptuju,“ reagoval stručně kouč.

Domácí pohár pořád nemá vážnost, která by mu slušela. Jsou kluby, které o triumf v něm a cestu do Evropy nestojí. Jako Zbrojovka, pro niž je priorita záchrana v lize. Tři dny před bitvou se Zlínem poslal Richard Dostálek na jihu Čech do akce úplně jinou jedenáctku než předtím na Bohemians a poté v sobotu se Zlínem. „Ten zápas už se opakovat nebude,“ přislíbil kouč.

Řezníček a spol. šli v Českých Budějovicích na plac až v průběhu druhé půle za stavu 0:2. V nastaveném čase sice dokázal Josef Divíšek snížit, ovšem na vyrovnání už nebyl čas. A nejspíš ani dostatečná vůle všech lidí v organizaci.

Ví se, že Dostálek nemá v oblibě „anglické“ týdny. Vzhledem k šíři a kvalitě kádru je mu milejší chystat si mužstvo v běžném týdenním cyklu na víkendový vrchol. Proto také Zbrojovka hrává v přípravě zápasy jen jednou týdně. Což je na tuzemské scéně výjimečné.

Příznivcům „Flinty“ se odepsání úspěchu v poháru nelíbí. Chtějí fandit klubu s ambicemi. Vyššími, než je pouhá záchrana v nejvyšší soutěži. K tomu je dorazilo, když České Budějovice v neděli složily Slavii v podobném složení, v jakém ve středu porazily Zbrojovku. Argument, že soupeř měl den k dobru navíc, u nich neobstojí.

Dnes fandí B-tým

Proto se rozhodli, že v úvodní dvacetiminutovce v derby s posledním Zlínem svůj tým hlasitě nepodpoří. Na tribuně v Srbské ulici navíc vyvěsili transparent: Dnes fandí B-tým. „Ti hráči mají kvalitu na to, aby byli v ligovém kádru a hráli utkání,“ obhajoval si Dostálek pohárovou jedenáctku. Víc se k třaskavému tématu, které mu evidentně nebylo příjemné, nevyjádřil.

Gólmana Martina Berkovce prý počáteční chlad v hledišti nerušil. „Na tohle se nesoustředím,“ sdělil. „Když je atmosféra, hraje se samozřejmě líp. Mrzí nás, že jsme vypadli v poháru, ale na konci sezony bude důležitější, že jsme se zachránili v lize,“ prohlásil pragmaticky.

Na Zlín už vyrukovalo Brno se všemi oporami. Do brány se vrátil Berkovec, jemuž vděčí domácí za to, že urvali aspoň bod. Protivník měl daleko víc šancí. „Martin odchytal fantastický zápas. On nás udržel ve hře,“ zdůraznil osmačtyřicetiletý trenér, jehož soubor nyní čeká v těžkém období klíčový duel v Teplicích.

Půjde do něj bez dvojice defenzivních pilířů, zraněného Lukáše Endla a vykartovaného Jakuba Šurala. „Kuba Šural je silový, soubojový typ. Endl výborný hlavičkář. V zápasech, ve kterých jsme se dostávali pod tlak, nám hodně pomáhal tím, že dostával balony z vápna. Ale nemám strach, že bychom nevybrali hráče do sestavy. Musí se ukázat,“ dodal Dostálek.