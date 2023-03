Frťala o připraveném vyhazovu Jarošíka: To myslíte vážně? Nesmysly

Sobotní vyhazov Jiřího Jarošíka pár minut po utkání na Spartě vyvolal v branži poměrně silnou reakci. Setnutí trenérovy hlavy bylo mnohými lidmi z prostředí považováno za dopředu připravené. Dokonce se začala šířit teorie, podle níž měl mít Zdenko Frťala podepsanou smlouvu už před duelem na Letné. „To myslíte vážně?“ rozčiluje se nový kouč Teplic.

Když jste odcházel z postupujícího Hradce Králové k mládeži do Teplic, říkal jste, že nemáte ambice vést hlavní mužstvo. Co se za rok a půl změnilo? Začaly vás svrbět prsty?

„Pravdou je, že ruce mě svrběly už po týdnu od tehdejšího rozhodnutí. (směje se) Po dohodě s Teplicemi jsem byl připravený aspoň dva roky vydržet na pozici šéftrenéra mládeže. Bylo potřeba práci v klubu přenastavit, počínaje obsazením trenérských postů. Už je to téměř dva roky, čas hrozně rychle letí. Za tu dobu se nějaké nabídky objevily, ale já chtěl být věrný svému slibu.“

Ale všeho do času?

„Co se stalo v pondělí, je specifická událost. V minulosti jsem se do Teplic mohl dvakrát vrátit, ale byl jsem pracovně v Hradci Králové. Utíkat domů jsem nechtěl, protože k tomu nebyl nejmenší důvod. Teď jsem to vzal i proto, že bych další nabídku třeba už nikdy nedostal.“

Počkejte, už před několika měsíci se šířily informace, že vedení Teplic vás chtělo povýšit k áčku.

„Spíš se jednalo o neformální diskuzi. Vyslechl jsem si to, ale tehdy jsem