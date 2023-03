Prošli jsme chátrající Lužánky. Radní: Musí pryč. Pro opozici šok a účelovost

Už je to dvaadvacet let, co se na stadionu Za Lužánkami naposledy hrála liga. Měla se sem dávno vrátit, stěhování na Městský stadion v Srbské ulici mělo být jen dočasné. Jenže současná koalice v Brně teď uvedla, že stadion bude nejspíš zbourán. A vychází přitom z posudku, který si nechala provést městská firma Starez, která stadion provozuje.

„Jde o vyjádření statika. Železobetonové konstrukce jsou v havarijním a tím pádem v konečném stavu,“ tvrdí Tomáš Aberl, radní pro sport z TOP 09.

Opozice se ale vyjádření diví. „Šokovalo mě to a myslím, že i všechny ostatní, protože za posledních sedm let se vůbec nemluvilo o tom, že by stadion bylo potřeba zbořit kvůli statickým důvodům,“ říká Matěj Hollan, bývalý brněnský radní za dopravu a opoziční zastupitel z hnutí Žít Brno.

Poté, co se Za Lužánkami naposledy hrála liga v roce 2001, tribuny dlouho zarůstaly, až se z celého komplexu stala městská divočina. Stadion na chvíli ožil, když ho pro rozlučku s Petrem Švancarou daly do pucu desítky nadšenců a Za Lužánky přišly desetitisíce fanoušků. I tehdy však zaznívaly obavy, zdali chátrající stadion divácký nápor zvládne.

„Naposledy jsem argumenty o statice slyšel v roce 2015, kdy se Za Lužánkami konala Švanciho rozlučka,“ vzpomíná Hollan. „Ale byla velmi úspěšná, od té doby stadion žije a naposledy v létě tam město pořádalo festival Pop Messe. A nepadlo ani slovo o tom, že by tam byly takovéto problémy. Přijde mi to naprosto nepravdivé a účelové. Poté, co se vyhraje soud, tak najednou vymyslet zpětně, že vlastně je to dlouhou dobu v havarijním stavu a musí se to zbořit…“ přemítá.

Hollan naráží na soudní spor s podnikatelem Liborem Procházkou, který si nárokoval pozemky u stadionu. Právě soud s Procházkou město na podzim minulého roku vyhrálo a zdálo se, že se tak odblokovala cesta k tomu, aby se mohl prostor Za Lužánkami konečně systematicky využít. Třeba k tomu, aby se stadion rekonstruoval či postavilo jiné sportoviště, kdyby na něj město sehnalo peníze.

Jenže osud celého prostoru je momentálně dost nejasný. Podle koalice je jedno jisté - současný stadion musí pryč. „Jestli jste stadion viděl, je opravdu v havarijním stavu,“ říká radní Aberl. „Ať bychom chtěli činit s místem jakýkoliv další krok, nevyhneme se tomu, že současný stadion musí pryč. Konstrukce už je nevyhovující.“

Zdá se, že celá budoucnost Lužánek teď stojí na posudku statika. Ten si nechala vypracovat společnost STAREZ-SPORT, která areál provozuje. Organizace je městská, a tak jako veřejný podnik podléhá zákonu o informacích. Opoziční zastupitel Hollan si od STAREZ zažádal o vyjádření statika, nicméně firma mu nevyhověla. Dle svého vyjádření proto, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.

„Žadatel žádá o informace, které je mu příslušný sdělit pouze vlastník uváděného areálu, kterým je statutární město Brno (případně osoba k tomu vlastníkem pověřená, je-li taková),“ uvádí STAREZ v odpovědi Hollanovi. Pokud je ale firma městská a jejím účelem je z pověření města spravovat areál, pak je otázka, zdali odůvodnění stojí na pádných argumentech.

I radní Aberl přiznává, že k dokumentu není zcela snadné se dostat. „Veřejně dostupný není, je tady v majetku města, takže nikde jsme ho neuveřejňovali. Myslím, že je to nějaká interní informace. Bylo zadáváno za minulého vedení, kdy jsem tu ještě nebyl, takže ho taky nemám úplně k dispozici, ale bylo mi ukázáno, když jsem o něj požádal,“ vysvětluje.

V každém případě přístup města moc nevypovídá o tom, že by se mohlo v transparentním jednání přetrhnout. A stejně tak se současná koalice příliš nežene ani do toho, aby situaci zvrátila a vrátila profesionální fotbal za Lužánky. Podle dřívějšího vyjádření primátorky Markéty Vaňkové už nejsou Lužánky „vhodné pro profesionální sport tak velkého rozsahu“ kvůli dopravní obslužnosti.

Město proklamuje zájem postavit nový stadion. A Aberl v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz nevylučuje, že by mohl stát i za Lužánkami. Jenže na otázku, jestli se zasazuje o to, aby tu byl fotbalový stadion, už je méně konkrétní.

„Nejdůležitější na otázce, kde bude fotbalový stadion, není nostalgie, ale jasná data nebo například to, co může vyplynout z toho, že bude nejlepší pro to, aby se hrál někde fotbal v Brně. Ať už ze všech různých úhlů pohledu, dostupnosti, finanční situace, a tak dálel,“ říká Aberl.

Jedna z možností, kde by nový stadion mohl vyrůst, je brněnské výstaviště, kde se už uvažuje i o vybudování multifunkční haly. Zde by mohla zakotvit i hokejová Kometa. „Odsun na Výstaviště, který jsem předtím zmínil, je velmi nevhodný, protože je to daleko od přirozených tras, kudy se lidé pohybují. Nejezdí tam pořádně MHD, jen pár linek autobusu, jedna tramvaj,“ soudí však Hollan.

Naopak prostor za Lužánkami je podle opozičního zastupitele pro fotbalový stadion ideální. „Lužánky jsou daleko víc zasíťované a dá se k nim pohodlně dojít. Z hlediska sportu a dostupnosti je lokalita na Ponavě naprosto skvělá a bylo by hezké vrátit fotbal tam. Ale nebudu se tvářit, že věřím, že tam něco bude. Čemu věřím, že se podaří ty Lužánky zachránit tak, aby tam mohla být fotbalová akademie a že bude mít své velké místo v rámci fotbalu v Brně i nadále,“ myslí si Hollan.

Právě na vznik multifunkčního areálu, který počítal s výstavbou několika hřišť se zaměřením na fotbalovou akademii, pomýšlí i spolek Dejme Lužánkám Š(v)anci. Iniciativa usilovala o pronájem areálu, ovšem neúspěšně.

„Tak já nevím, jestli víte, jak to vypadá, když si děti hrají s balonem,“ argumentuje Abert. „To je velice nebezpečné, pokud doprostřed stadionu, který je v havarijním stavu, necháme pustit projekt. Nechceme tam pořád dávat nějaké sportovní akce pro děti. Když si kopou s míčem, tak i kdybychom tam postavili síť, míč ji přeletí a nikdo to neohlídá, dítě tam vleze. Je to nebezpečné,“ opakuje radní pro sport.

Podle Aberla je třeba zamyslet se nad tím, jaké bude celkové využití lokality na Ponavě, kde stojí stadion Za Lužánkami. Radní přitom nevyloučil, že by se už za současné koalice mohl měnit i územní plán a vzniknout zde například developerský projekt. „Já nemůžu nic potvrdit ani vyloučit v tuto chvíli. Nezáleží to na mě a bude to součástí budoucích debat. Žádné nabídky nemáme nebo o žádných nevím,“ uzavírá Aberl.