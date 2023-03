Kaloč: Baroš nás vyhecoval, ale na hřišti není... Hrajeme o záchranu

Zase rozhodly individuální chyby?

„Určitě, na první gól jsem jim nahrál, to byla moje chyba, kterou beru na sebe. Do utkání jsme šli s nějakým plánem, že se budeme snažit nedostat gól, ale po mé chybě dávali do prázdné branky na 1:0. A potom se to nějak u lajny vykulilo a šli sami na branku, bylo to 2:0 ve dvacáté minutě po individuálních chybách. Přitom si myslím, že první poločas nebyl špatný, měli jsme tam šance, které kdybychom dohráli... S kontaktním gólem by to vypadalo třeba jinak, ale bohužel nám to tam zase nespadlo. Nevím, jestli tomu jdeme málo naproti, nebo nám chybí trochu štěstí, ale zase jsme to tam nedotlačili. Škoda...“

Nedotlačila to tam několikrát ani Sparta, skóre mohlo být horší. Čím si to vysvětlujete?

„Asi to bylo tím, že jsme chtěli dát kontaktní gól, tak jsme to otevřeli. Oni z jednoduchých nákopů nebo odkopů chodili skoro sami na bránu. Opakuje se to, je to pořád dokola... Ale nikdo jiný než my se z toho nedostane.“

Připouštíte si, že hrajete o záchranu?

„Určitě. Když se podíváte na tabulku, jsme dole. Sami jsme se do toho dostali, sami se z toho musíme dostat. Musíme začít úplně od základů: hrát na nulu a doufat, nebo dotlačit nějaký kontaktní gól. A věřit, že se to zlomí.“

V tom případě se ale musíte vyvarovat zbytečně komplikované rozehrávky...

„Komplikované to nebylo, ale já jsem si to pak zkomplikoval sám. Bohužel moje chyba.“

Baník - Sparta: Brutální Kaločův kiks ztrestal chladnokrevný Kuchta, 0:1 Video se připravuje ...

Jenže ony se opakují – a neděláte je pouze vy osobně. Proč to tak je?

„Kdybychom to věděli... Nejsem schopný odpovědět, začalo to bohužel mnou. Moje zbytečnost, moje hloupost. Říkáme si to, ukazujeme na videu, že to nebudeme dělat, že to zjednodušíme, ale opakuje se to. Dneska já, předtím možná někdo jiný. Bohužel jsme měli dát kontaktní gól, vypadalo by to jinak. Možná máme trošku svázané nohy, po vstřeleném gólu by to z nás spadlo.“

Vpředu chybí agresivita?

„Je to možné. Soustředíme se na to i na tréninku, ale... Nevím, čím to je.“

Kam se díváte v tabulce? Už radši pod sebe?

„Musíme se dívat na každý zápas zvlášť, asi ne na tabulku. Prohráli jsme tři zápasy v řadě doma, to by se stávat určitě nemělo. Musíme to zlomit příště v Budějovicích.“

Nepomohla ani návštěva Milana Baroše v kabině, viďte?

„Bary byl za námi už včera, snažil se nás před zápasem vyhecovat. Pomohl. Ale bohužel fotbal se hraje na hřišti a tam on není, takže se to nepovedlo.“

Prestižní zápas pro vás dopadl prohrou 0:3, navíc cinkala i břevna, mohlo být hůř. Je to ostuda?

„Pro nás určitě. Po první půlce, která z mého pohledu vypadala až na individuální chyby solidně, to asi tak bylo.“

Při nepříjemné situaci na stoperské pozice, kde jsou momentálně čtyři hráči zranění, jste zaskakoval na stoperu. Jak se tam cítíte?

„Eneo (Bitri) vystřídal, nevím, jestli ho chytil zaďák. Pro mě to určitě není problém, nevadí mi tam zahrát. Zbytek je na trenérovi.“