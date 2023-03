Čvančara se zlobil: Pokud chceme chránit hráče, nemá to být jen na oko

Utrhli se ze řetězu. Tomáš Čvančara s Janem Kuchtou, během podzimu často kritizovaní za nefungující souhru, na jaře nabrali až brutální formu. A demonstrovali ji i v sobotním šlágru v Ostravě. První jmenovaný k výhře 3:0 pomohl dvěma zářezy, Kuchta přidal branku a asistenci. „Snažíme se vyhovět jeden druhému,“ pochvaloval si Čvančara, jenž se už v prvním poločase dostal do křížku s domácím Jiřím Klímou. „Pokud chceme chránit hráče, mělo by to být pořádně a ne jenom na oko.“

Použijme si jako vzorek aktuální výkonnosti sparťanských útočníků posledních pět ligových mačů. Tomáš Čvančara v nich nasázel šest gólů, Jan Kuchta přidal pět tref a jednu asistenci. Obří síla. Pokud k tomu přičteme i neustále nebezpečného Lukáše Haraslína, vyjde nám aktuálně nejnebezpečnější ofenzivní letka ve FORTUNA:LIZE.

„Dobře jsme využili protiútoků, chodili jsme do otevřené obrany. To nám vyhovuje. Když nám někdo dá tolik prostoru, dokážeme toho využít,“ pochvaloval si Čvančara poté, co se svými parťáky potrhal Baník na tři kusy.

Společně s Kuchtou se trefili v rozmezí tří minut prvního dějství, po změně stran své statistiky ještě vylepšili. Kuchta nahrával, Čvančara zvyšoval na 3:0. Mohlo být navíc ještě lépe, od hattricku vytáhlého střelce oddělilo břevno.

„Čekal jsem v té akci na Kuchtiče a myslel si, že mu to dám před prázdnou. Bohužel ho tam stíhal Kaloč, proto jsem zavřel oči a prásknul do toho. Mrzí mě to,“ prohodil Čvančara.

Baník - Sparta: Kuchta předložil Čvančarovi, ten zvýšil na 0:3 Video se připravuje ...

To byl ovšem pouze dílčí neúspěch, který vklad ofenzivního dua nijak zásadně nesnižuje. Jestliže se v první polovině sezony často mluvilo o tom, že si duo emotivních střelců na hřišti nedokáže vyhovět, teď je to úplně jiný příběh. Vlastně opozitní.

„Chtěl bych jenom říct, protože se o tom hodně psalo, že jsme spolu nikdy žádný problém neměli. Pomohlo nám, že jsme změnili formaci. Od té doby jsme šli výkonnostně nahoru. Začali jsme sbírat body, což je pro nás důležité. Chceme být úspěšní a zároveň hrát dobrý fotbal,“ zdůraznil Čvančara.

Elitní útočník na sebe upozornil ve Vítkovicích nejen góly, ale i strkanicí s Jiřím Klímou, po které viděl žlutou kartu. Čvančara vystartoval okamžitě poté, co soupeř hrubým zákrokem poslal k zemi Jana Mejdra.

„Upřímně tomu moc nerozumím. Říkáme si, že chceme chránit zdraví hráčů, a tohle je za mě několikátý zápas, kdy se to neděje. Video jsem ještě neviděl, mluvím o tom tak, jak jsem to vnímal na hřišti. Za mě jsou to zákroky na zlomení nohy. Na Bohemce to na mě byla jasně červená. Já pak udělal blbost, ale bylo to následkem nějakých emocí. Pokud chceme chránit hráče, mělo by to být pořádně a ne jenom na oko,“ zlobil se Čvančara.

Do Prahy se ale s Kuchtou a všemi svými spoluhráči mohl vracet v dobré náladě. Sparta drží nahozený řetěz, sedmou soutěžní výhrou v řadě znovu zatlačila na své ligové soupeře. Čárky v kolonce gólů navíc utěšeně naskakují. Čvančara jich má už dvanáct.

„Pořád je před námi ale hodně práce. První místo je náš dlouhodobý cíl, za kterým si jdeme. Co je teď, to není tolik důležité,“ uzavřel.