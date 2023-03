Expert o šlágru: Plzeň má pomalé obránce, škoda... Skvělý tah Slavie

Proč Slavia v sobotu tolik dominovala?

„Utkání mělo tempo, intenzitu, bylo se na co dívat. Šlo o utkání soupeřů dvou rozdílných stylů, viděli jsme převahu Slavie. Měla hodně hráčů nahoře, všechno tlačila do ofenzivy. Plzeň se naopak držela úsporného režimu, kdy se brání, využívá brejků a standardek. Čekala na šanci, která přišla, tím ještě víc umocnila svou obranu na hlídání těsného vedení.“

Nebylo z pohledu Plzně až ostudné, že vypadal zápas tak jednostranně? Rozdíl v kvalitě hráčů by neměl být tak velký…

„Je to pravda, vrcholilo to ve druhé půli. Dvacet, dvacet pět minut po přestávce se Plzeň vůbec nemohla dostat k odraženým míčům, neměla balon pod kontrolou. Pasivitou umožnila Slavii velký tlak. Plzeň ale takovou taktiku zvolila. Bránila v šestičlenné řadě, kdy byl Kopic vpravo, Mosquera vlevo. Pro soupeře je tohle nepříjemné. Plzeň tím zavřela strany, v první půli jí to hodně pomáhalo, Slavia se nemohla dostat do vápna soupeře jinak, než centry z hloubky, to Plzeň zvládala. Plzeň si myslela, že ve druhé půli to bude to samé, ale Slavia výborně přeskupila zálohu. Oscar se Ševčíkem zezadu, Lingr zepředu, tahle trojice byla po přestávce stěžejní, všichni to odehráli výborně, konstruktivně, především oni se podíleli na otočení skóre.“

Plzeň hrála bez balonu a čelila extrémnímu tlaku, což její hráče vyčerpalo, je to tak?

„Plzeň hrála zezadu s tím, že přijde okamžik, kdy začne sama soupeře tlačit, ale k tomu po přestávce nedošlo. V první půli mohla několikrát navýšit vedení, pak se k tomu vůbec nedostala. Pro Plzeň je škoda, že