Bitva o TV práva: silná konkurence a miliony navíc. LFA chystá tendr

Léta připomínal poklidný rybník někde na jihu Čech, jehož hladina se čeří jen neznatelně. Teď se ale může trh s televizními fotbalovými právy v tuzemsku změnit v rozbouřené moře. Nebo alespoň jezero… Do boje o televizní práva na fotbalovou ligu od sezony 2024/25, který má splnit klubům přání získat cca 300 milionů či víc korun, hodlá výrazně zasáhnout nový zájemce - CANAL+. Rozjíždí se vysoká hra, jaká tady ještě nebyla!

Chceme víc peněz, tak nám je dejte! Jasný vzkaz vysílají tuzemské kluby sdružené v Ligové fotbalové asociaci (LFA), která spravuje jejich televizní a marketingová práva. A už počítají, na kolik si nově přijdou. Především slávistický boss Jaroslav Tvrdík, jenž mediálně téma televizních práv rozehrává nejvíce.

„Přinese fotbalu 250 možná až 300 procent stávajícího finančního plnění. Jsem z toho nadšen,“ řekl o výběrovém řízení LFA. Dřívější odhad jejího šéfa Dušana Svobody zněl cca 300 milionů korun za sezonu.

Dosud to bylo od společnosti Pragosport zhruba 150 milionů korun za ročník, s navýšením při dvouletém prodloužení kontraktu po sezoně 2021/22 a dalšími náklady na výrobu ligového obsahu.

Pokud by suma za práva měla stoupnout třeba až trojnásobně, znamenalo by to, že byla výrazně podhodnocena - nebo že jsou taková očekávání nereálná. Pro navýšení nicméně hovoří zostřená konkurence, která se poprvé utká v tendru. Ten LFA vypíše nejspíš v květnu poprvé v historii.

I v souvislosti s již vyhlášeným výběrovým řízením na práva na hokejovou extraligu od příští sezony do ročníku 2027/28 to bude celkově mela, kterou Česko ještě nezažilo. „Bude to nejtvrdší boj v historii, všichni jsou z toho nervózní,“ říká insider z mediálního a marketingového prostředí.

Zálusk na nejvyšší fotbalovou soutěž má