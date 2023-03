Laštůvka pod palbou, fanoušci vzývají Hrubého. Jenže i ten chyboval...

Albánský stoper Eneo Bitri poznal, že Sparta není třetiligový Frýdek-Místek, proti kterému v rámci přípravného utkání před dvěma týdny pohodově testoval formu po lehkém zranění zad.

Muhammedu Sannehovi se možná ještě teď točí hlava z Lukáše Haraslína.

Filip Kaloč zjistil, že má-li být coby kapitán reprezentační jednadvacítky i členem základní sestavy na blížícím se EURO, bude muset přidat.

Slovenský kanonýr Ladislav Almási si zase ověřil, že chvíli potrvá, než ho bude míč poslouchat a kondice se dostane zpátky do optimálního stavu.

A takhle bychom mohli pokračovat...

Nejvíce se však mluví o Janu Laštůvkovi, jehož hned zmínil i trenér Pavel Hapal. Dovolil si přihrát Filipu Kaločovi a bylo zle, protože agresivní Lukáš Sadílek ho o míč obral a pak servíroval nádhernou asistenci Janu Kuchtovi. Do prázdné kasy, protože defenzivní středopolař se s ním už dál nechytil.

„Lašty měl dát dlouhý balon,“ měl jasno kouč. „A Kaloč se mu neměl vůbec nabízet, protože měl za sebou hráče a Sparta je v presinku velice pohyblivá a kvalitní,“ popisoval Hapal situaci před úvodní trefou.

Baník - Sparta: Brutální Kaločův kiks ztrestal chladnokrevný Kuchta, 0:1 Video se připravuje ...

„Komplikované to nebylo, ale já jsem si to pak zkomplikoval sám. Bohužel moje chyba,“ postavil se k tomu chlapsky záložník.

Stejný názor měl i expert Jakub Podaný. „Kaloč měl mít zkontrolovaný prostor. Musí stát bokem, ideálně brankáři ukázat, kam míč chce. Byla to ukázková situace, mrknout trvá mžik. Kdežto když jste zády, musíte se otočit celý. V tomto případě to nebyla chyba Laštůvky, přece nikdo nechce, aby Baník balony jen práskal. Zvlášť když zrovna byli roztažení, takže by těžko sbírali odražené míče. Kaloč měl hodně prostoru, měl to jen vyklepnout na Bitriho. Sice mu možná nejdřív řval sám a pak záda, ale i tak si s tím měl poradit a mít lepší první dotyk,“ sdělil redakci den nato bývalý fotbalista.

Jenže vlnu negativních emocí směrem ke čtyřicetiletému kapitánovi už to nezastavilo. Je to i tím, že Laštůvkovi se nedávno nepovedl duel s Hradcem Králové (0:2) a klub už pár let neúspěšně hledá náhradu. A do toho faktor Martin Hrubý, osmnáctiletý odchovanec a obrovská brankářská naděje nejen ostravského fotbalu. Tlak na změnu je velký, i boss Václav Brabec chce sázet na talenty, což je vzhledem k dlouhodobé kvalitě akademie a upřímnému vztahu k FCB rozhodně správná vize.

„Kdybychom měli o sedm nebo deset bodů víc, možná už v bráně chytá Hrubý a dostávali by šanci mladí kluci. Honza by jim rád předával zkušenosti, od toho ho tam mám, proto ho chci v týmu,“ pronesl před dvěma týdny sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško v podcastu Po čuni.

„Zvažujeme, jestli tam mladého dát. Ale v situaci, kdy bojujeme o to, jestli budeme ve střední skupině v klidu, nebo v té spodní, kde se bojuje o záchranu, je to hrozně složité. Nechceme ho tam hodit a úplně zabít. Když udělá chybu Lašty, všechny to štve včetně jeho, ale unese to a je schopný v dalším zápase nastoupit. Kdežto u mladých nevíme, co to s nimi udělá,“ dodal funkcionář.

Aby toho nebylo málo, Hrubý chyboval v neděli dopoledne na Bazalech za třetiligové béčko v utkání s Kroměříží (0:3), když přihrával na dvojnásobně obsazeného spoluhráče do mnohem složitější situace u levé lajny.

Paradox, že? Navíc z toho taky byl první a vítězný gól hostů...