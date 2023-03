Köstl, nejen zvíře. Přesunutý stoper zazářil, rychlost má doma, vadí zkraty

„Dan byl zvolen hráčem utkání a na tribuně se ozývalo ‚Roberto Carlos z Ďolíčku‘,“ doplnil mluvčí Bohemians Petr Koukal otázku na povedený zápas Daniela Köstla. Co následovalo od účastníků tiskovky, nebylo pobavené pousmání, ale půlminutová salva. Holohlavý obránce si ale ocenění rozhodně zasloužil.

Hlavně pod hlavní tribunou v prvním poločase byl permanentně v akci a nešlo o žádné obranné odkopy. Jednu ze složitých situací na vlastní polovině vyřešil takovou zasekávačkou, že po něm u autové čáry zůstala půlmetrová rýha. A byl to on, kdo v tlaku před prvním gólem „klokanů“ sypal před Florina Nitu jeden nápaditý balon za druhým.

Bohemians - Pardubice: Beran nabil Hálovi, ten svou střelu utáhl přesně k tyči, 1:0 Video se připravuje ...

Při rozjíždění útočných akcí ho dispečer Michal Beran oslovil celkem desetkrát, nejčastěji ze všech. A když Radoslav Kováč po svém chválil domácí slovy, že „hráli jako zvířata,“ byl zrovna Köstl jedním ze tří, které konkrétně jmenoval.

„Na halvbeku eliminujeme jeho slabiny a může vyniknout jeho energie, dobrý centr, presink…,“ odpovídal už s vážnější tváří Jaroslav Veselý. Přidat může i zdravě drzá řešení a odvážné pokusy o průnik jeden na jednoho. Ne vždy vyjdou, nicméně od vysokého habána s permanentně nekompromisním výrazem byste zidanovky na soupeřově vápně asi nečekali. I tak je, a často úspěšně, předvádí.

V Bohemians je tři a půl roku. V červenci 2019 se v Jablonci uvedl dvěma zaviněnými góly dnešního parťáka Jana Matouška a červenou kartou k tomu. Na povzdechy o odloženém hráči ze Sparty se ale postupně zapomnělo, na podzim byl ještě z pozice stopera klíčový při obranných standardních situacích a v soupeřově vápně hrál roli klíčové spojky mezi dlouhými auty Petr Hronka a zakončením, pak přišel přesun na pravou stranu.

Jablonec - Bohemians: Matoušek v úniku udělal z Köstla žáčka, první gól nové sezony - 1:0. Video se připravuje ...

„Když je dál od středu, malinko z něj spadne odpovědnost a může se zapojit i do ofenzivy. Vyvezení je jeho silná zbraň, těžko se zastavuje. Je to post, kde by mohl nastupovat,“ vysvětloval před rokem Luděk Klusáček, který Köstla v Olomouci nasadil na kraj poprvé. A Veselý si tenhle manévr pamatoval a rozvinul během zimní pauzy.

„Měl jsem to dlouho v hlavě. Nevadí mu běhat nahoru dolů. Přesunem jsme z něj vzali tíhu stopera, kde je každá chyba víc vidět a on někdy zmatkuje a dělá chyby,“ vysvětlil. A na kraj tolik potřebná rychlost Köstlovi nechybí, ostatně ji může trénovat doma s elitní českou čtvrtkařkou Nikolou Bendovou.

Chyby a ztráty při útočných výpadech se dají odpustit, zvlášť když Bohemians proti Pardubicím udrželi čisté konto. Horší je to se zkraty a tresty. Köstl je druhou sezonu po sobě nejtrestanějším klokanem a jeho poslední vyloučení v mladoboleslavském azylu Hradce Králové patřilo do kategorie absolutních hloupostí.

Absence se pak projevila šestigólovou nadílkou od Sparty. „Aby po tomhle zas nedostal za týden červenou. S chválou bych to nepřeháněl,“ krotil nadšení Jaroslav Veselý. V neděli totiž zelenobílé čeká podstatně složitější prověrka. Jedou do Plzně, která i přes aktuální nevýrazné výkony pořád reálně bojuje o titul. A Köstl a spol si odtamtud naposledy odvezli debakl 0:6.