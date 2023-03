Holeš na stoperu do konce sezony? Je to možné. Slavia musí sekat výhry

Jak Podroužek předvídá, přesun reprezenta se změní v trvalou věc: „Kouč to vyřeší tak, že zasune dozadu Holeše, kterému naopak věří absolutně. Je pro něj tím pádem bezpečnější řešit šestku, kam dá Hromadu. A je klidně možné, že bude muset za Tomášem přijít a řekne mu, co Tomáš nechce slyšet: Hele, dohraj mi to na stoperu.“

Je tedy reálné, že Holeš stráví zbytek sezony jako jeden ze stoperské dvojice a bezpečnostní pojistka zadních řad? „Slavia teď už nesmí ztrácet: musí se koukat přes rameno na Spartu, která je rozjetá,“ podotýká Podroužek: „Ke každému zápasu se musí chovat jako k utkání proti Plzni, protože vzhledem k nadstavbě a výhodě domácích zápasů je hrozně důležité být první po základní části.“

Podroužkův kolega Jan Vacek má nicméně ke stažení Holeše z pozice číslo 6 výhrady. „Tomáš Holeš na stoperu? Mně to nedává smysl, nerozumím tomu,“ kroutí hlavou Vacek: „Znamená to tedy, že Holeš dohraje sezonu jako stoper? A že Ousou, mladý borec, kterého chce Slavia výhodně prodat do zahraničí, nebude nastupovat? Nedává mi to logiku.“

O čem se hovořilo v pořadu „Podry & Vacíno“ dál?