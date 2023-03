Olayinkovi za „hlavičku“ hrozí výjimečný trest. Stihne derby, či ne?

Co to do něj vjelo? I to hodlá řešit s Peterem Olayinkou trenér Slavie Jindřich Trpišovský, a kromě toho už ví, že bude muset připravit tým, aby se v nejbližších zápasech dokázal obejít bez velmi důležitého hráče.

V Liberci dal gól na 1:1, byla na něj penalta, kterou „sešívaní“ obraceli stav. Celkově má v sezoně šestnáct soutěžních branek a šest asistencí, patří k těm spolehlivým a zodpovědným. Jenže v 89. minutě vyhroceného zápasu si to silně pokazil, a svým spoluhráčům taky.

Podle všeho bude stopka za jeho čin následující: minimálně tři soutěžní zápasy, ale možná i čtyři. A tím se rozbíhá dramatické čekání na verdikt Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Její předseda Richard Baček odmítl veřejně komentovat a spekulovat o výši trestu, podle zjištění Sportu by se ale „disciplinárka“ měli zabývat právě těmito sazbami.

Půjde o paragraf 48, Tělesné napadení.

V něm se uvádí dva klíčové body, podle nichž budou Baček a jeho kolegové postupovat. První je „napadení strčením, vražením“ a tak dál, a nejvyšší trest by v takovém případě zněl až na dva měsíce zákazu startu v zápase domácích soutěží.

Ve druhém bodě se rozebírá podobné chování, ovšem dopustí-li se ho hráč zvlášť hrubým způsobem. A to se pak bavíme o horní hranici zákazu startu až půl roku, byť v obou odstavcích bude disciplinárka vůči Olayinkovi určitě shovívavější.

Už třeba proto, že neexistuje žádná větší přitěžující okolnost kromě jeho samotného zkratu, třeba že u protihráče nedošlo ke zranění a k následkům.

Nigerijský záložník se zkrátka vzteky zvedl ze země, patrně proto, že mu rozhodčí Miroslav Zelinka neodpískal penaltu za šlápnutí od Ivana Varfolomejeva. Častěji se ovšem dostával do řady soubojů s Giglim Ndefem, po jednom z těch dřívějších Zelinka penaltu odpískal, byť dost spornou a Slavia díky ní otáčela stav na 2:1 ve svůj prospěch.

Tentokrát ale mlčel, Olayinka se z bolestných křečí rychle vymanil a vyletěl jako pérák, vzápětí čelem udeřil Ndefeho, jenž se do inkriminovaného souboje taky přimotal, do tváře. Červená karta následovala v reflexivním tempu, Zelinkovi jen trvalo pár vteřin, než ji konečně vydoloval ze zadní kapsy svých trenek.

Liberec - Slavia: Olayinkovi ruply nervy a po hlavičce Ndefemu míří do sprch! Video se připravuje ...

„Jednoznačně to budeme řešit, za stavu 2:1 vůbec nebyl důvod k takové reakci. Navíc on byl v zápase jeden z nejlepších a nejaktivnějších hráčů. Měli jsme mít nadhled a dohrát to jinak, nebo k té situaci vůbec nemělo dojít. Otázka je, jestli na něj předtím faul byl, nebo nebyl, to je otázka posouzení, ale nemůže takhle reagovat. Jedna věc je, že nás poslal do deseti, což pak zapříčinilo, jak jsme ten zápas dohrávali, a druhá, že nám bude chybět v dalších zápasech. Je to nepochopitelný zkrat, který se mu za těch pět let tady ještě nestal, řešit to s ním budeme a zajímá mě, jaký měl důvod, že takhle reagoval,“ připomněl kouč Jindřich Trpišovský, že šlo o vůbec první červenou kartu Olayinky v české lize.

A hned bude mít větší dopad, podle zmíněných trestů půjde o tohle: jestli těsně stihne, nebo těsně nestihne derby. Zápas Sparta-Slavia, souboj rivalů, kteří se po posledním ligovém kole sešli v tabulce na stejném počtu 54 bodů. Na Letné se hraje v polovině dubna.

Předtím oba celky čekají dva ligové zápasy a mezi nimi vložené semifinále MOL Cupu. Právě pohár se do trestu bude taky jistě počítat, ten Slavia odehraje doma s Bohemians, v lize ji čeká Olomouc a venku Mladá Boleslav.

A pak Sparta. Ať už s Olayinkou, nebo bez něj.

Pro Slavii a trenéra Trpišovského je to ale podstatný rozdíl…

Příští program Slavie

1. zápas: Slavia-Olomouc (liga)

2. zápas: Slavia-Bohemians pohár

3. zápas Mladá Boleslav-Slavia liga

4. zápas Sparta-Slavia liga

Předchozí vyšší tresty od Disciplinární komise v sezoně

Jan Kuchta

Přečin: šlápnutí na hlavu brankáře Oliviera Vliegena, červená karta

Trest: 5 zápasů

Sparta-Liberec 1:2, 1. ligové kolo

V nastavení dobíhal Jan Kuchta dlouhý míč, kterého se dříve zmocnil brankář Liberce Olivier Vliegen, Kuchta přesto situaci dohrál a podrážkou šlápl na hlavu ležícího gólmana. Disciplinární komise nakonec konstatovala, že Kuchta mohl svému zákroku zabránit, označila ho za krajně bezohledný s vysokou mírou rizika vážného zranění protihráče a uložila mu trest na pět zápasů.

Sparta - Liberec: Kuchta se hnal za míčem, Vliegena v nájezdu ale nepřekonal! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Lukáš Čmelík

Přečin: facka Janu Vodhánělovi v přerušené hře, červená karta

Trest: 3 zápasy

Sigma-Dynamo ČB 3:0, 23. ligové kolo

Budějovický Lukáš Čmelík ve strkanici dal facku do tváře Janu Vodhánělovi, za což následovala okamžitá červená karta. Disciplinární komise rozhodla o trestu na tři zápasy za surové chování, které ale nemělo žádné následky pro postiženého.