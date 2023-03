Zklamaný Vydra: Leží na nás deka. Někdy dáte gól i z h**na, ale teď...

Z čeho prohra vyplynula?

„Odehráli jsme smolné utkání, měli jsme to za stavu jedna nula pod kontrolou. Pak si dáme skoro vlastní gól, ten druhý jakbysmet...“

Jak je možné, že si zkušený plzeňský tým nechá takový zápas protéct?

„Už máme na sobě nějakou deku, hlavně do obrany. Není to první gól, co jsme si takhle dali, už s Hradcem a Budějovicemi padaly do naší sítě vlastní góly.“

Mrzí vás velká šance, kterou jste neproměnil při dorážce po zakončení Tomáše Chorého do tyče?

„Celý týden jsme trénovali, ať dobíháme odražené balony, tak jsem se po něm snažil jít. Bohužel jsem to měl na dlouhou nohu. Nemělo by se to stávat, měl by to být gól.“

Potěšila vás alespoň první branka v plzeňském dresu?

„Jako útočník za to samozřejmě jsem rád, po těžkém zranění nikdy není návrat do plného zápřahu lehký. Trochu mi spadl kámen ze srdce, jako útočník v novém angažmá chcete dávat góly co nejdřív, aby to z vás spadlo. Nějaké šance už jsem měl v předchozích zápasech, bohužel to tam nepadalo. Dneska ano, ale je to smutný konec.“

Plzeň - Bohemians: Sýkora sklepl pro Vydru, ten překonal Valeše, 1:0 Video se připravuje ...

Mrzelo vás, že jste šel brzy ze hřiště?

„Každý hráč chce hrát devadesát minut, tohle bude spíš otázka na trenéra.“

Co se změnilo ve druhém poločase, kdy dali Bohemians dvě branky?

„Nevím co k tomu říct… Také za stavu jedna jedna se to dá zlomit. Bohužel Choras dal tyčku, já dorážel vedle, Hejdysovi to gólman lapil z čáry. Zlomit se to dalo.“

Co se v takové krizi dá dělat?

„Důležité je se do šancí dostávat, je to jen otázka času, kdy to začne padat. S prominutím někdy i z h***a dáte gól, teď šance jsou, ale trefujeme gólmany, tyčky, nepadá nám to tam. Otázka času, ale někdy ten čas bohužel není a musí nám to začít padat hned.“

Dá se ještě dohnat pětibodová ztráta na Slavii a Spartu?

„Věděli jsme už před zápasem, že když vyhrajeme, bude to o dva body a všechno je ve hře. Podle mě Slavia i Sparta začnou také ztrácet, mají zápas mezi sebou, my zase hrajeme na Spartě. Je to všechno ještě ve hře, ale musí se štěstěna obrátit k nám.“