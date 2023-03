Penalta na Olayinku správně, říká KR. Neuznaný gól Slavie? Nelze rozporovat

Duel Slovanu s Libercem rozpoutal velké diskuze i mezi fanoušky. Zaprvé ohledně autu, který odmával asistent rozhodčího Petr Antoníček při centru Petra Ševčíka. Vzápětí vyhrál Stanislav Tecl hlavičkový souboj a v momentu střely Petera Olayinky, která zapadla do sítě, rozhodčí Miroslav Zelinka zareagoval na pokyn pomezního a gól tak nemohl platit.

„Z dostupných záběrů nelze zjistit, zda míč opustil hrací plochu, takže nelze rozporovat rozhodnutí asistenta,” uvedla Komise rozhodčích. Podle vedení arbitrů tak neexistují záběry, které by byly stoprocentně průkazné. Na situaci v zápase by to ale stejně nic nezměnilo. Protože sudí Zelinka foukl do píšťalky ještě předtím, než míč skončil v síti, nemohl by podle protokolu do situace zasáhnout ani videoasistent Jan Petřík.

Slavia pak ale zahrávala pokutový kop po přistrčení Petera Olayinky ze strany Gigliho Ndefeho. Ačkoliv i posouzení tohoto zákroku vzbudilo emoce, ne tolik pro Komisi rozhodčích, která s verdiktem souhlasí. „Sudí Zelinka správně nařídil pokutový kop pro hostující družstvo za strčení do soupeře,” stojí v komuniké.

Komise arbitrovi přesto vyčetla jednu situaci, a sice fakt, že Ivan Varfolomějev neobdržel žlutou kartu poté, co nabral Davida Juráska ve třetí minutě nastavení druhé půle. „Rozhodčí měl udělit žlutou kartu domácímu hráči za bezohledné kopnutí soupeře,” prohlásilo vedení sudích.

Správně podle Komise vyhodnotil rozhodčí Dalibor Černý klíčovou situaci v zápase Hradce Králové se Spartou. Jakub Kučera tvrdě zajel do Kaana Kairinena a od sudího dostal rovnou červenou kartu za surovou hru. „Zákrok byl veden nepřiměřenou silou,” sdělila KR. A přímé vyloučení bylo namístě i v duelu Slovácka. Komise vyhodnotila, že Martin Fillo svým zákrokem ohrozil zdraví Stanislava Hofmanna.

Ostatní hlavní momenty víkendu proběhly podle Komise v pořádku, až na rozhodnutí arbitra Marka Radiny v duelu Plzně s Bohemians, kdy Lukáš Hejda udeřil Jana Matouška. „Rozhodčí měl udělit žlutou kartu domácímu hráči za bezohledné udeření soupeře předloktím,” tvrdí Komise rozhodčích.