Koho do sestavy? ptal se Svědík. „Rada starších“ poradila Kima, Korejec zářil

Nebylo vůbec jisté, že nastoupí. Kouč Martin Svědík pro derby se Zlínem (3:0) zvažoval variantu se dvěma útočníky. Až zranění Filipa Vechety a rada starších postrčily Seung-Bin Kima (22) do základu. „Naštěstí jsme se na tom shodli s trenérem,“ uvedl stoper Stanislav Hofmann. Výsledek znáte. Zimní posila z pražské Dukly si dvěma trefami otevřela gólový účet ve FORTUNA:LIZE a ovládla pořadí iSport Indexu.

Také zdánlivě nekompromisní trenér Martin Svědík bývá vstřícný ke kompromisu, diskuzi. Klidně i s hráči o sestavě. Finální verdikt vždy vynese on, ale rád si poslechne názory druhých.

Před pikantním střetem se Zlínem diskutoval, koho dát pod hrot anebo zda zvolit systém se dvěma útočníky Filipem Vechetou a Ondřejem Mihálikem. Nakonec to padlo na Kima. I proto, že si Vecheta na předzápasovém tréninku způsobil lehčí výron v kotníku a nemohl jít ani na lavičku. „Ještě dopoledne před zápasem jsme řešili, jestli půjde hrát on (Seung-Bin Kim) nebo někdo jiný,“ nastínil Hofmann, jeden z rady starších.

Právě od zkušených borců chtěl Svědík slyšet, koho si představují v sestavě. „Shodli jsme se, že by měl Bin dostat šanci,“ popsal stoper. „Hodně nám pomohl a splatil to dvěma góly. Umí podržet balon, má dobrou střelu. On a Milan Petržela rozhodli,“ dodal.

Právě souhra dvou kreativních záložníků byla na hřišti klíčová. Téměř čtyřicetiletý Petržela nahrál Korejci na obě branky, třetí vstřelil sám. „Jsem rád, že se o to podělili a že se produktivitu stará taky někdo jiný,“ pochvaloval si kouč, jenž stále hledá konzistentního střelce.

Těžko čekat, že se stane kanonýrem zrovna bývalý svěřenec Petra Rady. Dynamický Asiat není „devítka“, ale podhrot či křídelník. Ve druhé lize dal na podzim čtyři góly v patnácti startech. V každém případě se umí v koncovce orientovat a nebojí se pálit. Levou, pravou, moc to neřeší.

V derby skóroval vždy střelou po zemi, tu druhou ze sedmnácti metrů krásně utáhl k tyči. U prvního zásahu mu stačilo ve vápně trefit placírkou balon pod padajícím brankářem Matejem Rakovanem.

S aklimatizací na nejvyšší soutěž nemá drobný šikula potíže, byť ho Svědík zatím nevidí jako stabilního člena elitní jedenáctky. Do ní ho postavil teprve podruhé. Nahrálo mu nejen zranění Vechety, ale také Michala Kohúta (je po operaci zánártní kůstky) a slabší forma Michala Trávníka. Ten se navíc v létě vrací z hostování do Sparty.

Jelikož mládežnický reprezentant Kohút bude chybět ještě zhruba měsíc, otevírá se před Kimem zajímavá perspektiva stabilního místa na place. Jeho spolupráce (nejen) s Petrželou může plynule pokračovat a nabrat ještě větší grády. „Milan vidí, že je Bin fotbalista. Dokáže mu přihrát balon, narazit si. Před prvním gólem si to dobře předali,“ kvitoval celou akci, kterou domácí regionálního rivala zlomili hned po čtvrthodině. „Dokážeme si vyhovět a vytvořit si kombinaci. Oba jsme přímočaří, rychlí, máme rádi balon. Takový typ jsme potřebovali, dobrá posila,“ doplnil Petržela.