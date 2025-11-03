Hapalův nabitý start v Olomouci. Janotka: Člověk nesmí být ješitný. Potřebuji rady
Ještě nedávno trenérský rival v boji o pohárové příčky, dnes už nadřízený v kanceláři. Pavel Hapal se v pátek oficiálně ujal pozice generálního sportovního manažera Sigmy Olomouc a hned v neděli sledoval z ochozů výhru svého staronového klubu 4:1 v Mladé Boleslavi. Trenér Tomáš Janotka si pak spolupráci zatím pochvaluje. „V lize jsem pořád začínající trenér a žádný učený z nebe nespadl. Potřebuju, aby mi někdo dokázal poradit a dal mi nějakou zpětnou vazbu.“
Že se chystá návrat Pavla Hapala na Hanou, nebylo žádným tajemstvím. O přesunu zpět do Sigmy informoval web iSport.cz poprvé už na konci září a posledních pár týdnů to všichni brali za hotovou věc. Přesto do funkce oficiálně nastoupil až těsně před posledním víkendem.
V klubu už i za krátký čas stihl udělat dojem. Po nešťastném konci na lavičce Baníku se do nové role pustil s velkou energií. „Spolupracujeme spolu velmi úzce. Je s námi denně – v tréninkovém režimu, při zápasech i v kanceláři. Řešíme spolu věci ohledně zápasů i dlouhodobou vizi a možné doplnění kádru. Společně skládáme koncepci sportovního úseku do budoucna,“ poodhalil hlavní trenér Tomáš Janotka na tiskové konferenci po vítězství v Boleslavi.
Přesně tyto záležitosti řešil Hapal hned druhý den v nové práci. V sobotu kolem poledne po boku svého předchůdce Ladislava Mináře sledoval zápas olomoucké U19 proti stejně starému výběru Zlína (2:1), odkud okamžitě vyrazil do Pardubic.
Zde zhlédl ligové utkání „perníkářů“ s Duklou (1:1) a speciálně se zaměřil na domácího křídelníka Vojtěcha Sychru, který je na radaru Olomouce již delší dobu.
V neděli po obědě pak už z tribuny sledoval, jak si jeho staronový klub v Mladé Boleslavi s chutí zastřílel a přivezl zpět na Hanou tři body za výhru 4:1. Sigma mimochodem vůbec poprvé v sezoně nasázela víc než dva góly v jednom utkání. Hapal tak přinesl štěstí a na devatenáctý pokus se s brankami roztrhl pytel.
Bývalý kouč Baníku se tak mohl spokojeně usmívat, podobně jako jeho nový podřízený Tomáš Janotka, jehož tým neprohrál už šest ligových utkání v řadě. Jeho pozice je i vzhledem k úspěchu z minulé sezony poměrně silná a výsledky z té aktuální by jí měly ještě upevňovat, ale ve fotbale se vše může otočit za pár týdnů. Právě Hapal by mohl vyprávět, jak rychle se zřítil z útesu v Ostravě.
Minářovi se už nezodpovídám
Pod větší tlak by se pak mohl 43letý stratég dostat právě i příchodem velezkušeného kouče do funkce nadřízeného, jelikož případná náhrada je vlastně kdykoli připravena naskočit. „Fotbal je o tlaku, to je v pořádku. Člověk nesmí být ješitný a brát si postřehy svých nadřízených. Stejně tak my dáváme zpětnou vazbu hráčům,“ odpovídal Janotka s úsměvem na dotaz ohledně kolegy ve funkci šéfa.
„Jsem rád, že máme člověka s takovými zkušenostmi, který ve fotbale pracuje dlouho a tahle funkce mu dává možnost nadhledu. To jako trenér často nemáte a on může vidět další věci, jak nás posouvat,“ pokračoval.
Velké změny v Sigmě pak mají ještě jednu nedořešenou věc. Zatímco Pavel Hapal zaujal pozici generálního sportovního manažera, na pozici „jen běžného“ sportovního manažera i nadále zůstává Ladislav Minář.
Dlouholetý funkcionář klubu už byl sice novým majitelem odvolán, ale formálně jeho smlouva stále běží. Koneckonců v sobotu společně s novým kolegou Hapalem sledoval výhru olomouckých dorostenců.
Vliv na první mužstvo by však už mít neměl. „Momentálně se zodpovídám panu Hapalovi a dalším nadřízeným. Ladislavu Minářovi už ne,“ potvrdil Janotka na dotaz iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu