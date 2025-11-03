Předplatné

Hapalův nabitý start v Olomouci. Janotka: Člověk nesmí být ješitný. Potřebuji rady

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav – Olomouc 1:4. Sigma se vrátila do skupiny o titul, dvakrát se prosadil Vašulín • Zdroj: isportTV
Pavel Hapal se po 25 letech vrací do Sigmy
Daniel Vašulín slaví gól do sítě Olomouce
Martin Králik brání Daniela Vašulína
Andres Dumitrescu brání Josefa Koláříka
Jan Král bojuje o míč s Denisem Donátem
Brankář Sigmy Jan Koutný v Mladé Boleslavi
8
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Ještě nedávno trenérský rival v boji o pohárové příčky, dnes už nadřízený v kanceláři. Pavel Hapal se v pátek oficiálně ujal pozice generálního sportovního manažera Sigmy Olomouc a hned v neděli sledoval z ochozů výhru svého staronového klubu 4:1 v Mladé Boleslavi. Trenér Tomáš Janotka si pak spolupráci zatím pochvaluje. „V lize jsem pořád začínající trenér a žádný učený z nebe nespadl. Potřebuju, aby mi někdo dokázal poradit a dal mi nějakou zpětnou vazbu.“

Že se chystá návrat Pavla Hapala na Hanou, nebylo žádným tajemstvím. O přesunu zpět do Sigmy informoval web iSport.cz poprvé už na konci září a posledních pár týdnů to všichni brali za hotovou věc. Přesto do funkce oficiálně nastoupil až těsně před posledním víkendem.

V klubu už i za krátký čas stihl udělat dojem. Po nešťastném konci na lavičce Baníku se do nové role pustil s velkou energií. „Spolupracujeme spolu velmi úzce. Je s námi denně – v tréninkovém režimu, při zápasech i v kanceláři. Řešíme spolu věci ohledně zápasů i dlouhodobou vizi a možné doplnění kádru. Společně skládáme koncepci sportovního úseku do budoucna,“ poodhalil hlavní trenér Tomáš Janotka na tiskové konferenci po vítězství v Boleslavi.

Přesně tyto záležitosti řešil Hapal hned druhý den v nové práci. V sobotu kolem poledne po boku svého předchůdce Ladislava Mináře sledoval zápas olomoucké U19 proti stejně starému výběru Zlína (2:1), odkud okamžitě vyrazil do Pardubic.

Zde zhlédl ligové utkání „perníkářů“ s Duklou (1:1) a speciálně se zaměřil na domácího křídelníka Vojtěcha Sychru, který je na radaru Olomouce již delší dobu.

V neděli po obědě pak už z tribuny sledoval, jak si jeho staronový klub v Mladé Boleslavi s chutí zastřílel a přivezl zpět na Hanou tři body za výhru 4:1. Sigma mimochodem vůbec poprvé v sezoně nasázela víc než dva góly v jednom utkání. Hapal tak přinesl štěstí a na devatenáctý pokus se s brankami roztrhl pytel.

Bývalý kouč Baníku se tak mohl spokojeně usmívat, podobně jako jeho nový podřízený Tomáš Janotka, jehož tým neprohrál už šest ligových utkání v řadě. Jeho pozice je i vzhledem k úspěchu z minulé sezony poměrně silná a výsledky z té aktuální by jí měly ještě upevňovat, ale ve fotbale se vše může otočit za pár týdnů. Právě Hapal by mohl vyprávět, jak rychle se zřítil z útesu v Ostravě.

Minářovi se už nezodpovídám

Pod větší tlak by se pak mohl 43letý stratég dostat právě i příchodem velezkušeného kouče do funkce nadřízeného, jelikož případná náhrada je vlastně kdykoli připravena naskočit. „Fotbal je o tlaku, to je v pořádku. Člověk nesmí být ješitný a brát si postřehy svých nadřízených. Stejně tak my dáváme zpětnou vazbu hráčům,“ odpovídal Janotka s úsměvem na dotaz ohledně kolegy ve funkci šéfa.

„Jsem rád, že máme člověka s takovými zkušenostmi, který ve fotbale pracuje dlouho a tahle funkce mu dává možnost nadhledu. To jako trenér často nemáte a on může vidět další věci, jak nás posouvat,“ pokračoval.

Velké změny v Sigmě pak mají ještě jednu nedořešenou věc. Zatímco Pavel Hapal zaujal pozici generálního sportovního manažera, na pozici „jen běžného“ sportovního manažera i nadále zůstává Ladislav Minář.

Dlouholetý funkcionář klubu už byl sice novým majitelem odvolán, ale formálně jeho smlouva stále běží. Koneckonců v sobotu společně s novým kolegou Hapalem sledoval výhru olomouckých dorostenců.

Vliv na první mužstvo by však už mít neměl. „Momentálně se zodpovídám panu Hapalovi a dalším nadřízeným. Ladislavu Minářovi už ne,“ potvrdil Janotka na dotaz iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů