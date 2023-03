Šéf disciplinárky: Olayinkovi přitížilo simulování. Je šance na prominutí?

Byl to další ostře sledovaný případ, který musel se svými kolegy řešit. Disciplinární komise vedená Richardem Bačkem po dlouhém čtvrtečním zasedání rozhodla o tom, že si útočník Slavie Peter Olayinka po hlavičce do Gigliho Ndefeho nezahraje dohromady čtyři zápasy. Přijde tak i o blížící se derby na Letné. „Přitěžující okolností bylo i to, co zákroku předcházelo. Jednoznačně a shodně s delegátem utkání i Komisí rozhodčích jsme konstatovali, že u hráče Petera Olaiynky se jednalo o simulovanou situaci,“ uvedl Baček v rozhovoru pro iSport.cz.

Peter Olayinka dostal za hlavičku proti Giglimu Ndefemu trest na čtyři zápasy. Proč jste zvolili zrovna tuhle hranici?

„Při rozhodnutí v této věci jsme museli vzít do úvahy, že se jedná o přečin Tělesného napadení podle paragrafu 48 odstavec 1 Disciplinárního řádu. Ten komisi umožňuje uložit trest až na dva měsíce, respektive osm soutěžních utkání. Trest na čtyři utkání je stále v dolní polovině trestní sazby. Disciplinární komise už na začátku ligového ročníku jasně deklarovala, že bude velice přísně trestat veškeré zákroky, které směřují proti tělesné integritě hráčů, respektive zákroky, které mohou zapříčinit zranění a poškození zranění hráčů. Nevidíme důvod, proč bychom z tohoto trendu měli ustupovat. Naopak, celá řada hráčů si tento náš přístup nevzala k srdci, proto v tomto trendu budeme pokračovat, rozhodnutí budou nadále přísná a možná ještě přísnější.“

Lze to tedy brát jako možná poslední výstrahu směrem k hráčům?

„V zásadě bych to takto zopakoval. Vezměte si, že pro přečin tělesného napadení je trestní sazba až osm utkání. A my se stále pohybujeme na polovině sazby. Neříkám to vůbec rád, ale Disciplinární komise má pořád prostor, aby rozhodovala přísněji, pokud se tento trend nezastaví.“

Co při vašem posuzování hrálo ve prospěch slávistického fotbalisty? A co naopak v neprospěch?

„Posoudili jsme disciplinární přečin v celém kontextu toho, jak situace probíhala. Hráč Olayinka se dostavil na zasedání Disciplinární komise a vyjádřil nad svým počínáním lítost, navíc jsme jako polehčující okolnost zhodnotili, že nebyl doposud trestán. Na druhou stranu jsme jako přitěžující okolnost vzali zcela nepřijatelné a nepatřičné chování hráče po obdržení červené karty. Místo aby jako profesionál spořádaně opustil hrací plochu, tak ještě vyvolával verbální konflikty s protihráči, směřovala tam i komunikace vůči rozhodčím. Přitěžující okolností bylo i to, co zákroku předcházelo. Jednoznačně a shodně s delegátem utkání i Komisí rozhodčích jsme konstatovali, že u hráče Petera Olaiynky se jednalo o simulovanou situaci. To byla první věc. Další je intenzita té v uvozovkách hlavičky, která podle našeho názoru zákeřně směřovala k protihráči Ndefemu, jenž to nemohl čekat. Zapříčinilo to jeho pád na hrací plochu. Jsme přesvědčení, že rozhodnutí je naprosto správné a přiměřené. Disciplinární komise se na něm jednohlasně shodla.“

Bylo složitější vynést konečný verdikt v tom kontextu, že stopka mohla, a nakonec i zasahuje, do očekávaného derby proti Spartě?

„Od toho se snažíme úplně oprostit. Já brzy oslavím deset let ve funkci předsedy Disciplinární komise. A jsem hrdý, že nikdy při našem rozhodování jsme nebrali, nebereme a dokud budu předsedou, tak ani nebudeme brát v potaz jakékoli okolnosti tohoto typu. Jaký hráče čeká program, o jaký se jedná klub, o jakého jde hráče… Chceme, aby se hráči profesionálních soutěží chovali profesionálně se vším všudy. Aby byli nejen výbornými sportovci, ale aby uměli s pokorou přijímat rozhodnutí, která jsou na ploše učiněna ze strany rozhodčích.“

Olayinka může po uplynutí poloviny trestu požádat o prominutí zbytku. I s ohledem na vaše předchozí verdikty v těchto případech ale příliš velkou naději na úspěch nemá, že?

„Hráč má právo se odvolat k Odvolací komisi. Po uplynutí poloviny trestu má právo nás požádat o prominutí nebo podmínění odložení zbytku trestu. Správně víte, že naše Disciplinární komise rozhoduje v těchto případech kladně jen velice velice zřídka. Máme pouze tři situace, kdy jsme k tomu přistoupili. První je na začátku soutěžního ročníku, kdy zbývalo odstát jedno soutěžní utkání. To jsme několikrát udělali, protože chceme, aby pro všechny byla rovná startovní čára. Případně bychom tak mohli rozhodnout, kdyby existovala mimořádná situace v podobně extrémní marodky v daném klubu. Nebo jsme tak rozhodli, když se následně ukázalo, že následky protiprávního jednání hráče nebyly tak závažné, jak se původně myslelo. Z toho si asi můžete dovodit, že šance na úspěch je spíš nižší, než vyšší.“