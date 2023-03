Derby bez Olayinky! Trest platí, Odvolací komise dala DK zapravdu

Zkoušela zvrátit chod dějin, rvala se za svého klíčového hráče. Slavii se ovšem omilostnit Petera Olayinku nepovedlo. Odvolací komise FAČR se na svém středečním zasedání zabývala podnětem, jenž podal klub z Edenu v reakci na čtyř zápasový trest, který nigerijskému křídelníkovi minulý týden vyměřila Disciplinární komise. A dala jí za pravdu. Znamená to jediné: Sešívaní půjdou do derby bez své hlavní opory…

Že budou mít Odvolací a Disciplinární komise na věc identický pohled, to není úplná samozřejmost. Stačí se vrátit do dubna 2021, kdy „odvolačka“ zkrátila trest pro Abdallaha Simu ze dvou utkání na jedno a Senegalec díky tomu mohl tehdy do derby nastoupit.

V případě Petera Olayinky se stal pravý opak. Odvolací komise, nyní už v jiném složení než v kauze Sima, totiž na svém včerejším zasedání potvrdila verdikt disciplinárky. To znamená, že stopka na čtyři utkání za hlavičku do Gigliho Ndefeho z utkání Slavie v Liberci Olayinkovi zůstává.

„Odvolací komise zamítla odvolání jak v případě pana Petera Olayinky, tak v případě odvolání klubu ohledně disciplinárního přečinu spáchaného při zápase Slavia Praha – Viktoria Plzeň. Komise v obou případech shledala rozhodnutí Disciplinární komise LFA za správná, plně se ztotožňujeme i s důvody rozhodnutí,“ uvedl v prohlášení šéf Odvolací komise Jan Malý.

Slavia totiž vystavila hned dva podněty. První se týkal Olayinky, druhý pokuty ve výši 250 tisíc korun a trestu podmíněného uzavření sektorů 106 až 110, tedy Tribuny Sever na jedno soutěžní utkání se zkušební dobou v délce trvání dvou měsíců.

Neuspěla ani na jedné frontě…

„Ani v jednom případě jsme neshledali, že by rozhodnutí o vině bylo nesprávné, zde nemáme pochybnosti,“ zdůraznil Malý.

Olayinka a další: facka, hlavička i brutální fauly. Čím se zabývala disciplinárka? Video se připravuje ...

Sluší se připomenout, že Odvolací komise nemá v kompetenci případné navýšení disciplinárního trestu. Může ho buď snížit, anebo potvrdit. Tak jako v tomto případě.

Platí tak, že Olayinka přijde o nejbližší čtyři soutěžní duely. Jindřichovi Trpišovskému bude chybět v ligovém duelu s Olomoucí, pohárovém semifinále proti Bohemians, a pak opět v lize proti Mladé Boleslavi a především na Spartě.

Tento stav je definitivní, minimálně pro tuhle chvíli. Slavia může po uplynutí poloviny trestu požádat Disciplinární komisi o prominutí zbytku. Zda to udělá, to v tuhle chvíli není jasné.

Velmi pravděpodobně by se ovšem jednalo spíš o gesto. Reálná šance na úspěch není vysoká. Šéf disciplinárky Richard Baček se totiž netají tím, že k prominutí trestu se svými kolegy sahá jen ve vybraných případech.

„Máme pouze tři situace, kdy jsme k tomu přistoupili. První je na začátku soutěžního ročníku, kdy zbývalo odstát jedno soutěžní utkání. To jsme několikrát udělali, protože chceme, aby pro všechny byla rovná startovní čára. Případně bychom tak mohli rozhodnout, kdyby existovala mimořádná situace v podobně extrémní marodky v daném klubu. Nebo jsme tak rozhodli, když se následně ukázalo, že následky protiprávního jednání hráče nebyly tak závažné, jak se původně myslelo,“ uvedl Baček minulý týden po vynesení ortelu na Olayinkou.

Případ slávistického křídelníka žádný z výše popsaných bodů nezahrnuje.

„Z toho si asi můžete dovodit, že šance na úspěch je spíš nižší, než vyšší,“ pokrčil rameny předseda disciplinárky.