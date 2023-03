Král talentů Jurásek: odmítl hostování, obří potenciál. Trpišovský se bojí léta

Na hřišti je stejný, jako když dojde na debatu o jeho ambicích. „Nebojí se,“ přitaká Kamil Řehák, agent Matěje Juráska. Tato vlastnost (jinak je mladík postupně se obrušující introvert) se projevila především ve dvou momentech. A to zásadních.

První se odehrál v létě roku 2018. Matěj válel v žácích mateřské Karviné, v lize U15 nastřílel 48 branek. „Byl výjimečný,“ upozorní agent. „Věděli jsme, že je to velký talent,“ vzpomene si Lubomír Vlk, sportovní ředitel klubu.

Hráčovy výkony – naprosto pochopitelně – budily zájem mocných. Na nabízející se Baník nedošlo, chlapec se přesunul do Prahy, konkrétně do Slavie. A bylo zle. Pražané totiž v první chvíli využili koncept takzvaného školního přestupu. To znamená, že Juráska získali zadarmo.

„Když to řeknu kulantně, tak to nebylo dobré,“ hořce se usměje Vlk. „My jsme mu nabízeli smlouvu, Slavia to vyřešila takhle, pro mě to bylo nemyslitelné a nedůstojné,“ netají. „Nedivím se, že byli naštvaní. Odešel jim nejlepší hráč. Jenže všechno bylo podle pravidel,“ reaguje agent.

Rozřešení přišlo poměrně brzy. Slavia záhy nabídla mladíkovi kontrakt, proto zaplatila Karviné tabulkové vyrovnání. To však dozajista není taková suma, jakou by klub mohl inkasovat ve chvíli, kdyby prodával takzvaně tržně.

Přesto se hrany obrousily. „S Matějem nemáme vůbec žádný problém, naopak mu přejeme,“ ujistí Vlk. Důkazem budiž i to, že zelenáče angažoval na půl roku na hostování. Na podzim roku 2021 si vyzkoušel nejvyšší soutěž, ale šlo jen o štěky. Na elitní úroveň ještě nebyl připraven. „Nevydařilo se mi to,“ přiznal později.

To už se však blížil další zlom, před nímž proběhlo pár zásadních měsíců. Na jaře 2022 (po konci v Karviné) hostoval Jurásek ve Vlašimi, kde se ukázal. „Pomohlo mu to,“ má jasno Řehák. „Bylo to suprový, dostali jsme se až do baráže,“ připomněl Jurásek v rozhovoru pro web Slavie. Vlašim v ní padla s Teplicemi – i to však byla zkušenost.

Severočeši se však v příběhu neobjevili naposledy. V létě se tuze silně zajímali o možnost získat prospekt, jak se říká v hokejové branži, na hostování do žlutomodrých barev. Pozor, nebylo to daleko, slávistická generalita měla za to, že by v tu chvíli osmnáctiletému junákovi hostování v nejvyšší soutěži prospělo.

Přesto nebyla akce dotažena ze dvou důvodů. Zaprvé Jurásek se jevil v letní přípravě interesantně, zadruhé si postavil hlavu. „Po týdnu přišel trenér s tím, že by mohl zůstat, ale zásadní roli hrálo to, že mu sám řekl: Pane Trpišovský, já chci zůstat ve Slavii. Hovoří to o jeho charakteru. Chce se měřit s nejvyšší kvalitou,“ oceňuje Řehák.

Šlo vskutku o klíčovou chvíli. Ne, Jurásek není po tři čtvrtě roce od debaty pevný člen slávistické startovací jedenáctky, ale už patří mezi důležité muže. Jsou z toho starty v evropských pohárech, góly. Zajímavé výkony.

Například v přepočtu na devadesát minut nemá v lize nikdo vyšší číslo, co se týče dotyků s míčem ve vápně soupeře či počtu driblinků. Na úspěších červenobílých se podílí každých devadesát minut brankou či asistencí. To je fantastické číslo. Připomeňme, že je Juráskovi stále jen devatenáct.

Výstup z popsaného není překvapivý. Jaroslav Šilhavý zařadil zelenáče do kádru pro start kvalifikace mistrovství Evropy. Na hřiště se nedostal, přesto to budí pozornost. Jurásek je zkrátka (podobně jako jeho jmenovec David) lákavé zboží pro zahraniční zájemce.

„Naznačuje potenciál, který je obrovský. Brzo bude přesahovat českou ligu. Je jen dobře, že se tihle kluci objevují v české lize. Je málo těch, kteří v osmnácti nebo devatenácti zvládají ligové zápasy na české scéně. Trochu se obávám, co bude v létě, pokud bude v těchto výkonech pokračovat,“ prohlásil Trpišovský.

Na konci března není možnost přestupu příliš žhavá. Je brzy, dumá v tuto chvíli o jiném. „Chce co největší úspěchy pro Slavii, myslí na mistrovství Evropy do jedenadvaceti let. Je v tom rozumný. Ani nechce slyšet, když je nějaké oťukávání,“ vysvětluje Řehák.

Navíc Slavia bude chtít mladíka ještě více výkonnostně „vytěžit“. Přednost na přestup mají jiní, i když i to se může změnit. Přijde extra nabídka, Slavia neuspěje v boji o poháry… Uvidí se v létě.