Desátý tah Svozilem? Baník hledá stabilitu na stoperu, Kozel motivuje

Ve středu po obědě sbalili tašky, naházeli je do autobusu a z Bazalů vyrazili kousek za hranice. Do Polska na třídenní soustředění. Po dvoufázových tréninkových jednotkách se v Ostravě rozhodli okysličit reprezentační pauzu tímto způsobem. Hodně pohovorů, videa, teambuilding, stoprocentní koncentrace bez vnějších vlivů...

Sobotní domácí duel s Libercem bude životně důležitý. Pro realizační tým, pro hráče, pro celý Baník. Pak už totiž Slezané ve zbytku základní části potkají pouze soupeře s evropskými ambicemi, což je vzhledem k jejich formě (jeden bod z posledních šesti zápasů = nejhorší v lize) alarmující.

Kromě krátkého kempu by pro FCB mohl být správným impulsem návrat Jaroslava Svozila, který odehrál poslední zápase ve FORTUNA:LIZE před rokem. Pak marodil s přetrženým předním zkříženým vazem v koleni.

„Patří mezi nejzkušenější hráče kádru, pro mužstvo žije a má svůj velký význam v kabině. Umí pomoci nabudit, má na mladší spoluhráče vliv, patří mezi lídry,“ popisuje ho kouč Pavel Hapal.

Stejně jako to, že klub se Svozilem prodloužil kontrakt do konce tohoto kalendářního roku i ve stavu zraněných, není náhodný ani ten fakt, že devětadvacetiletý stoper jezdil s áčkem i na zápasy a pobýval na lavičce, ačkoli ještě nebyl stoprocentně připravený. Projev důvěry i důležitosti.

„Zažil jsem ho na obou stranách. Je to přesně ten typ, kterého jako spoluhráč milujete a jako protihráč totálně nesnášíte. V osobním životě je to hrozně hodnej kluk, nezkazí žádnou srandu. Až na hřišti je hajzlík,“ vzpomíná na Svozila s úsměvem jeho bývalý spoluhráč z Opavy i Baníku a někdejší útočník Tomáš Smola.

Všechny pravděpodobné sestavy víkendových zápasů FORTUNA:LIGY najdete zde >>>

„Organizoval celou obranu, to je jeho velká doména. S Laštym nás všechny skvěle dirigovali. Výborný je i v rozehrávce a soubojích. Není nejvyšší, ale má skvělý timing,“ dodává pochvalně.

Olomoucký odchovanec v minulých dnech zvládl dvě třetiligová utkání s kompletní minutáží, obě ostravská juniorka vyhrála a Svozil obstál. Úroveň MSFL ho samozřejmě neprověřila dostatečně, nicméně obránce si vyzkoušel, že noha drží. Několikrát ji dal do „šprajcu“, psychický blok je fuč.

Pokud ho Hapal nasadí, mač se Slovanem získá další náboj. Není totiž tajemstvím, že Svozil dřív nepatřil mezi oblíbence trenéra Luboše Kozla. Motivaci bude mít dvojnásobnou. A pro Slezany by šlo o desátou variantu stoperského složení, kde se vystřídalo již osm hráčů. Šílené číslo, které Baník musí nutně a okamžitě stabilizovat, pokud se chce dostat ze záchranářského bahna.

„Za mě hrával Zio (Patrizio Stronati) se Svozkou, byla to stálá dvojice. Občas zaskočil Poky (Jakub Pokorný), změny nebyly tak velké. Devět variant? To jsem asi nikdy nezažil, je to fakt hodně. Není to úplně dobře, ale občas se muselo improvizovat kvůli zraněním. Hlavně pro záložníky musí být komunikace složitější. Jarda je vítězný typ a ty Baník potřebuje,“ podotýká Smola.

Svozilův start se nabízí i proto, že David Lischka s Eneem Bitrim za sebou mají tréninkový i zápasový výpadek z důvodu svalových zranění, Michal Frydrych je po artroskopii, Ladislav Takács patří mezi dlouhodobé rekonvalescenty a Zdeňka Říhu by mohl tlak na důležitost výsledku semlít.

Takže coby pravák vedle levonohého Karla Pojezného?