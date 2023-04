Řezníček o Spartě: Hraje výborný fotbal. Ševčík? Do hlavy mu nevidím

Za posledních jedenáct kol vyhrálo Brno jedinkrát. Herně přitom nepropadá, před porážkou s Jabloncem (1:2) dokonce drželo sérii čtyř utkání bez prohry v řadě. Ale bez tříbodových dopingů to kupředu nepůjde. Hlavní problém Dostálkova týmu? „Máme nejhorší bilanci na domácím hřišti, což je strašná škoda,“ poukázal snajpr Jakub Řezníček, klíčová osoba nováčka.

Cítíte, že jste se namočili?

„V klidu nemůže být asi nikdo. Je to tam narvané, koukáme se dolů. Ale hlavně se musíme dívat na sebe, nějaký bodový náskok pořád máme. Hlavně je potřeba máknout a zvládnout domácí zápasy, které nás čekají. Stav trávníku je lepší, než byl. I díky počasí. Ve čtvrtek jsme na něm trénovali, už není tak měkký. Mám informace, že v létě se bude dělat spolu s rekonstrukcí stadionu kompletně nové hřiště. Těšíme se na to.“

Proč Zbrojovka přestala vyhrávat?

„To nevím. Po výhře nad Ostravou jsme třikrát remizovali. Je škoda, že jsme nějaký zápas nedotáhli do vítězného konce. Koukalo by se na to líp. S Jabloncem jsme tu sérii přerušili a zkazili. Domácí prostředí nám v této sezoně nějak nesedí. Neumíme to tam prolomit.“

Hra se vám zdá plus minus stejná jako na podzim?

„Zásadní rozdíl nevidím. Proti Slavii a Plzni od nás asi nikdo nic nečekal a myslím, že jsme herně nezklamali. Teď musíme zabrat a vyhnout se spodku. Já se cítím pořád stejně. Za čtyři kola jsem dal pět branek. Minule proti Jablonci jsem dvě šance neproměnil. Nepadlo to tam, škoda. Asi nemůžu dávat góly každé kolo. Snad to spadne příště.“

Nechybí vám trošku víc finálních přihrávek od špílmachra Michala Ševčíka? Dávají si na něj soupeři větší pozor, nebo je problém někde jinde?

„Do hlavy mu nevidím. Nevím, jestli to na něj trošku padlo, anebo si ho víc hlídají. On se snaží, maká. Věřím, že zase bude mít čísla. Musí ještě víc zabrat a určitě to prolomí.“

Chybí vám hodně zranění Filip Souček a Lukáš Endl?

„Může to být jeden z důvodů. Jsou důležití, ale na druhou stranu spíš do defenzivy. A tu jsme zlepšili i bez nich. Je fakt, že každý hráč základní sestavy Brnu, které nemá tak široký kádr, chybí.“

V neděli hrajete na Spartě, což je v poslední době válec. Dá se tam vůbec reálně uspět?

„Samozřejmě to bude těžké. Jedeme na Spartu s respektem, ale ne předem poražení. Hlavně potřebujeme podat dobrý výkon, abychom získali sebevědomí do dalších utkání. Uvidíme, na co to bude stačit. Ve Spartě si to teď celé sedlo, hraje výborný fotbal. Rozstřílela se ta trojice nahoře.“