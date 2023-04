Hoftych po Plzni: Měli jsme vyhrát. O štengrování se Škodou i ladění talentu

Jaký jste proti Plzni odehráli zápas?

„Za mě to byl z obou stran hodně zajímavý zápas, oba týmy chtěly hrát na vítězství. My jsme byli k výhře o kousek blíž, škoda, že jsme nedokázali dát branku. Mužstvo ale ukázalo obrovskou touhu proti pořád výborné Plzni, která měla čtrnáct dní na to se oklepat z porážek se Slavií a Bohemkou. Odvedli jsme velmi dobrý výkon, škoda, že tam nebyla třešnička na dortu. Cítím, že jsme to utkání měli vyhrát.“

Pamatujete si zápas, ve kterém měl váš tým proti Plzni tolik šancí?

„Vzpomínám si na zápas ještě v Liberci, že jsme hráli proti Plzni skvěle a vyhráli 4:1 (30. srpna 2020). Do 14. minuty jsme dali tři branky. Pravda, že Plzeň byla tenkrát K.O. po Alkmaaru, byla v jiné situaci. Proti takhle koncentrované a konsolidované Plzni určitě ne.“

Chtěl jste využít soupeřovy nervozity, který potřeboval utnout sérii špatných výsledků?

„Nechtěli jsme jim dopřát klid, naopak je znejistit a dostat pod tlak, aby nezískali sebevědomí. Když získají sebevědomí, jsou hodně silní. Byla za námi čtrnáctidenní reprezentační pauza, přeci jen měli možnost se zformovat, zklidnit a nadechnout k závěrečnému útoku v lize. Cílem bylo jednoznačně je znervóznit a nenechat jim klid, aby nezískali sebevědomí.“

Co vám chybělo ke gólu?

„Zápasu prospěla divácká kulisa, jinak se hraje, když tady na malém stadionu přijde tři a půl tisíce lidí, jinak, když přijde tisícovka. Děkujeme divákům z Boleslavi i z Plzně za výbornou kulisu, hned to bylo znát. Dívali jsme se na zápas Bohemky v Plzni, Bohemka přestože se snažila, měla obrovské štěstí. Plzeň si dala obě branky sama, jednou to tečoval Hejda, podruhé Staněk podskočil balon. Tohle štěstí nám chybělo, když jsme mířili do branky, trefilo to Staňka do kotníku a několikrát Plzeň podržel. Musíme takové výkony opakovat. Chválím hráče za touhu a ochotu jít za výhrou.“

Mladá Boleslav - Plzeň: Karafiátovu hlavičku výborně lapil Staněk, chytl i “dorážku” Video se připravuje ...

Jde o ideální pozvánku na zápas proti Slavii, kterou v Boleslavi přivítáte příští kolo?

„Před zápasem jsem říkal hráčům, že máme doma po sobě dvě mužstva z absolutní špičky. Spousty našich hráčů hrála v kariérách na vyšším levelu, spousta z nich by na vyšším levelu, než je v Boleslavi, hrát chtěla. Pokud toho chtějí dosáhnout, je to ideální konfrontace, aby si nastavili zrcadlo svých hráčských stropů. Už před třemi týdny jsme odehráli velmi dobrý zápas proti Liberci (4:0), teď jsme na výkon navázali. Slavii přijede podpořit hodně jejich fanoušků, dá se očekávat plný kotel.“

Jedenáctkrát jste vystřelili na bránu, ale gól nedali. Byla koncovka o zákrocích Jindřicha Staňka, nebo hráčům vyčtete, že se měli chovat při zakončení lépe?

„Chyběl nám o trošku lepší první dotyk, viz Milan Škoda ve druhé půli, když se vytlačil trošku do strany. Vasil Kušej podal zase mimořádný výkon, je neskutečné, co odběhal. Koncovku ještě nemá úplně vycentrovanou, vychytanou, třeba jako při šanci hned v první minutě. Na druhou stranu on se ještě učí, s ligou se teprve seznamuje. Historicky dával góly ve všech mládežnických kategoriích, takže až mu to tam začne padat, předpokládám, že už nebude hráčem Mladé Boleslavi.“

Mladá Boleslav - Plzeň: Kušej v tutovce střílel těsně vedle! Video se připravuje ...

Jak dostat Kušeje do lepších čísel?

„Hodně s ním mluvíme, ale víte, jak je to u takových rychlých hráčů. Třeba Tomáše Malínského jsme měli v Liberci, Oni si to musí osahat a přijít si na to sami. Vasil za nás hrál, jestli se nepletu, na jaře devátý zápas, byl to jeho devátý start v lize. Mezi tím byl na nároďáku ve Španělsku, kde hrál dva poločasy, když jsme se s Honzou Suchopárkem (trenérem jednadvacítky) bavili po jeho návratu, hlavním tématem byla koncovka. S Vasilem pravidelně mluvíme, druhá věc je jeho absolutní touha něco dokázat, třetí je, že zbytek už si na hřišti musí najít sám. Vždycky říkám, že důležité je, že hráč se do šancí dostává, jakmile ne, je to problém. Když se do nich dostává, je jen otázkou času, kdy najde ta nejlepší řešení.“

Nechce to někdy až moc strhnout a počíná si zbrkle?

„V prvním poločase to mohl dvakrát, třikrát zklidnit, ale šel nahoru. U těchto rychlostních typů je časté, že dají hlavu dolů a valí nahoru. Nechceme ho dostat do pozice, že se z něj stane hráč, který si bude chodit pro balony, jenom si to ťukat a nebudou tam ty náběhy. Chceme, aby v určitých fázích hru dokázal trošku rozkouskovat a zklidnit, ale netlačíme na to tolik, abychom ho nepřipravili o jeho hlavní přednost, to je hra nahoru.“

Jde ještě něco v zakončení dělat lépe?

„Chybělo nám trošku štěstí, i když je to blbé slovo, a trošku kvality. Ve druhé minutě měl Kubista roh na hlavě, většinou tyhle situace dává, teď to trefil vedle. V nějakých třech, čtyřech situacích jsme naopak měli štěstí my, hlavně v závěru utkání nás Plzeň trošku přitlačila, u centrovaných míčů je to mnohdy o náhodě, jestli to skončí v bráně, nebo ne. Musím pochválit celou obranu včetně brankáře Šedy, pochytal, co mohl. Šli jsme za vítězstvím, máme bod, musíme ho brát.“

Po delší době nastoupil v základu Milan Škoda. Vy jste spolu na začátku zápasu vášnivě komunikovali, jak jste s ním spokojený?

„Milana znám asi od jeho třiadvaceti let, kdy jsme byli spolu na Bohemce. Zlatý kluk, na můj vkus někdy až moc hodný. Štengrování patřilo k tomu, že jsem u něj nebyl spokojený s tím, že nevyhrál některé souboje. Milan zase nebyl spokojený s tím, že na něj křičím. Ale hlavní trenér jsem tady já. Už během zápasu jsme si to vyříkali, bylo vidět, že ho to zdravě nakoplo. Od nějaké dvacáté minuty to byl Milan Škoda, kterého si pamatuji z jeho nejlepších let, obrovsky nám pomohl. V počtu vyhraných soubojů, dokonce měl i dvě gólové šance. Absolutně jsme s ním byli spokojení, škoda, že teď má čtvrtou žlutou a nemůže hrát proti Slavii. Dokázal, že pořád může být přínosem pro ligový fotbal.“

Jak bere svou pozici, kdy v předchozích zápasech naskakoval z lavičky?

„Za ty roky spolu máme nějaký vztah, respektujeme se. Nikdo ho nedává do pozice odstaveného hráče. Sám věděl, že má nějaký fyzický rest. Je na něm poznat, že pořád chce hrát ligový fotbal. Říkal jsem mu, že tenhle zápas ukáže, jaký je jeho aktuální level. Ukázal, že pořád je kvalitní hráč. Hodně spolu komunikujeme, ví, že si musí počkat na šanci. Dneska tu šanci uchopil, vrátil se ke hře, která by mu mohla kariéru prodloužit. Známe se roky, máme k sobě respekt.“

Jak je na tom Vojtěch Kubista, který musel střídat po souboji s Durosinmim?„Klobouk dolů, že tam ještě asi sedm minut vydržel, pak ještě od Durosinmiho dostal naloženo jednou. Zkusil se vrátit, ale po chvíli říkal, že nás vidí trojmo, tak šel dolů. Pravděpodobně má otřes mozku, nechtěli jsme riskovat. Chválím celou obranu i Matěje Donáta, který přišel do rozjetého zápasu a zvládl to velice slušně. V takových zápasech trošku lituju střídající hráče. Do takového zápasu skočíš, uděláš dva, tři sprinty a jsi zahlcený. Nečekali jsme, že tempo bude až tolik nahoru, dolů, Plzeň takový způsobem úplně nehraje. Čekali jsme, že si v určitých pasážích zalezou a nechají nás hrát. Chválím oba týmy za aktivitu i touhu vyhrát.“