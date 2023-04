Kouč Hovorka? Má nabídku. Možná jednou i u áčka, připouští Trpišovský

Fotbalovou kariéru mu rozcupovala zničená kolena, už ale ví, co se sebou dál. David Hovorka má po ohlášeném konci dráhy fotbalisty nabídku od vedení Slavie, aby se trenérsky zapojil do klubové akademie.

Čtyřikrát trpěl na stejné fatální zranění – přetržení předních zkřížených vazů v koleni. Ještě v Liberci mezi listopadem 2016 a červnem 2017, pak třikrát ve Slavii. Naposledy to Davida Hovorku donutilo, aby svou kariéru ve 29 letech ukončil. Se dvěma tituly, jedním vítězstvím v domácím poháru a s účastí v Lize mistrů.

„Při změně směru se mi vytočilo koleno, udělalo vývrtku zpátky dovnitř a přetrhly se mi přední křížáky. Kdybych do toho šel znovu, myslím si, že by se mi to zase stalo. Energii a úsilí chci vynaložit jinde,“ popsal v rozhovoru pro slávistický magazín Poločas poslední zranění z loňského léta na soustředění v Aigenu.

„Ale dostal jsem super nabídku od Slavie, hodně o tom přemýšlím. Řešili jsme novou smlouvu a potom se mi to stalo, asi to tak mělo být. Klub mi nabídl možnou spolupráci. Jak jsem byl zraněný, tak jsem chodil na různé schůzky vedení, do mládeže. Koukal jsem, jak to tady funguje. Třeba bych tu s mými zkušenostmi mohl pomoct, jsem rád, že mám směr,“ prozradil dál.

„Pevně doufám, že se spojí se Slavií. Bavili jsme se o tom, že chce svou cestu dál rozvíjet, nejdřív v rámci akademie a v budoucnu třeba u áčka,“ řekl k Hovorkově budoucnosti kouč Jindřich Trpišovský.

„Myslím, že se na to hodí. Bavili jsme se s ním, vedení klubu, pan Tvrdík, Jirka Bílek, Přéma Kovář, je potřeba, aby si dodělal nějaké kurzy, on to ví a my mu tu příležitost chceme dát,“ dodal Trpišovský.

„Teď studuju koučink ve sportu i v byznysu na Newton College, akorát dělám disertační práci,“ vyjmenoval Hovorka stručně svou aktuální náplň.

Tou příští by se brzy mohla stát trenérská profese.