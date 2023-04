Liga očima fanoušků: v Plzni jako za komunismu, kdo a proč nechce čáru

VIKTORIA PLZEŇ

Když oči slzí a srdce krvácí...

Tak po cca dvoutýdenní pauze jsme šli zase na to. Na hřišti prý s vědomím, že se vrátíme do boje o titul, já v hledišti s přáním, ať se na naší hře něco změní. No, teda nevím. Ono mi to pořád přijde jako za komunismu. Dva kroky kupředu, tři zpátky a zase jeden dopředu. Ve výsledku jsme opět v pr... Bod je prostě při vší úctě k Mladé Boleslavi málo. Mnohem horší je, že nás chvílemi dost přehrávala. Hele, přece nejde, aby nám na trávníku kmitali nahoru dolů jenom tak dva tři hráči, a zbytek jen vyklusával. A nezapomenout na kouzelníka Staňka, který si teda zachytal fakt parádně. Vyklusávat si může dovolit akorát Horváth, ten už na to má věk. Tak titul prostě odepište, a hlavně se fakt už proberte! Takovouhle Plzeň sledovat, to ti oči slzí a srdce krvácí. Trenérem to asi nebude, protože výměna některých jiných stejně nepomohla. Ale jaký by měl být lék? To ať si rozhodne vedení. Já jsem si zaplatil, nechci super výsledky, ale bojovnost. Stále mi tam totiž chybí. Berte si příklad z fanoušků! Čest královně Viktorce, zvykejme si. Dobře už bylo...

KOVI. 54 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE