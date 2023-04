Pravděpodobné sestavy před ligou: návrat Höjera, v útoku Slavie Jurečka

Jan Kuchta utěšuje Tomáše Čvančaru po té, co dostal do obličeje a jeho gól nebyl uznán • Pavel Mazáč / Sport

Základní část FORTUNA:LIGY míří do finiše. O víkendu je na programu už 26. kolo a pražská „S“ čekají týden před derby nevyzpytatelní soupeři venku. Slavia jede do Mladé Boleslavi patrně s Václavem Jurečkou na hrotu. Spartě, která hraje v Pardubicích, by se mohl do základu vrátit dánský bek Casper Höjer. A v jakém složení vyrukuje Plzeň na Jablonec? Podívejte se na tradiční pravděpodobné sestavy všech 16 prvoligových týmů před víkendem.