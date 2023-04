Hapal: Žádné uklidnění, čeká nás práce. Bitri neudělal jedinou chybu

Po sedmi zápasech bez výhry to přišlo. Baník ze sebe shodil duchnu, která dusila také trenéra Pavla Hapala. Jeho tým, zahnaný do kouta, v tísnivé situaci zabral a nečekaně vyraboval Slovácko. Kouči se vyplatilo nasazení útočníka Muhameda Tijaniho i opětovná důvěra ve stopera Enea Bitriho. Právě tihle dva cizinci byli tahouny Ostravy a zpevnili Hapalovu pozici. „Jsem spokojený, ale není to žádné uklidnění,“ držel se při zemi trenér.

Jak chutná vítězství 1:0 na hřišti účastníka Konferenční ligy?

„Hodně to chutná. Čekali jsme na to hrozně dlouho. Takový výsledek jsme potřebovali. Mužstvo hrálo konsolidovaně, rvalo se o každý centimetr plochy. Je to krásný den pro vynikající fanoušky, majitele klubu, sportovní vedení i pro nás, protože jsme prožívali těžké časy. V předchozích zápasech jsme dělali hodně chyb a nedávali góly. Ale ještě jsme nic nevyhráli. Jen jedno utkání, to nic neznamená. Není to žádné uklidnění. Čeká nás tvrdá práce.“

Nejlepším hráčem na hřišti byl útočník Muhamed Tijani. Štve ho, že nedal gól?

„Je šťastný jako ostatní, že jsme vyhráli. Na hřišti se nadře, takovou práci odvádí vždycky. Ale zatím mu není přáno, aby byl odměněný gólem. Hrozně bych mu ho přál. Trošku mu chybí klid v koncovce. V kabině říkám pořád, že je neskutečně pracovitý. Máme dva výborné útočníky. S Almásim pracujeme na tom, aby se zlepšil běžecky a fyzicky. Neprodělal přípravu, byl zraněný a pak nemocný.“

Slovácko - Baník: Bitri se prosadil z dorážky, 0:1 Video se připravuje ...

Důvěru vám splatil vítěznou trefou albánský stoper Bitri. Jste rád i za něj?

„Vy média spoustu věcí nevíte. I on měl své zdravotní potíže, když přišel z rozehrané soutěže. Také on předvedl výborný výkon. Všechno vzadu odtrkal, neudělal snad jedinou chybu.“

Jaký byl taktický plán pro zápas?

„Chtěli jsme hrát hodně fyzicky, běhat. Věřili jsme, že jsme schopní zápas zlomit klidně až ve druhé půli. V první jsme hodně kazili jednoduché míče, nebyli jsme přesní v kombinaci. Na konci už byla na Slovácku znát únava, mělo nabitý program. Ještě ve středu hrálo v Jablonci, což ho taky stálo síly. Hlavně ze standardek jsme byli velice nebezpeční. V defenzivě hrálo mužstvo velice zodpovědně. Moc šancí soupeř neměl.“

Najdete na výkonu nějaké větší chyby?

„Mrzí mě, že jsme to nerozlouskli dřív. Tutovku měl Plavšič, když mu to Almási výborně nachystal. Nevím, proč balon přebíral, mohl zakončit z jedné. Mohlo to být klidnější. Proto byl závěr z naší strany ještě hodně hektický. Hrkalo ve mně ve více momentech. Soupeř byl velmi kvalitní.“