Oslabená Plzeň v Římě: odpadl kapitán, další v ohrožení. Proč stále chybí Panoš?
Po nástupu Martina Hyského do Plzně se rozjíždí program Viktorie na plné obrátky. Západočeši ve čtvrtek (21:00) nastoupí pod novým koučem na slavném Stadio Olimpico proti AS Řím. Ve třetím duelu hlavní fáze Evropské ligy počítá trenérský štáb nepříjemné absence, po sobotě na Bohemians vypadl i kapitán Matěj Vydra. Aktuálně je celkem devět členů kádru mimo hru nebo bojují s lehčími či většími zdravotními problémy. A jak to vypadá s Jiřím Panošem (17), který se v ostrém zápase na hřišti objevil naposledy na konci srpna?
Ve středu dopoledne nasedala plzeňská výprava do letadla směr Řím na pražském Letišti Václava Havla. Nechyběli noví trenéři pod vedením Martina Hyského, jehož čeká ve druhém zápase na plzeňské lavičce evropská premiéra. „Trošku nervózní jsem,“ přiznal před odletem padesátiletý kouč, který přišel během reprezentační pauzy z Karviné a navazuje na práci Miroslava Koubka.
Vedle Adolfa Šádka či primátora města Plzně Romana Zarzyckého seděl na palubě letadla i reprezentační manažer Pavel Nedvěd, který v Itálii strávil nejlepší roky kariéry a později působil v roli vysokého funkcionáře Juventusu.
Ale zpět k Hyskému, jenž vstupuje do největšího trenérského angažmá dosavadní kariéry. Jako aktivní hráč zažil zápas v Římě v dresu Slavie, na jaře 1996 oslavil s týmem senzační postup přes AS do semifinále Poháru UEFA. „Moc dobře vím s jakým štěstím. První zápas v Praze se hrál pro Římany na složitém terénu, vyhráli jsme 2:0. V odvetě jsme prohráli 1:3, ale díky vstřelenému gólu v závěru prodloužení jsme postoupili dál,“ zavzpomínal. V prvním duelu dokonce trefil břevno.
Aktuálně se sžívá s novým týmem a za pochodu dostává do plzeňského mužstva své herní prvky. Na Bohemians začal vítězstvím 1:0, v Římě bude chtít navázat na bodově vydařené zápasy Plzně na Ferencvárosi (1:1) a doma s Malmö (3:0). Řeší ale nepříjemné problémy ohledně skladby týmu.
Až budou testy Panoše stoprocentní, zapojí se
Plzni na seznam zraněných přibyl kapitán Matěj Vydra, jenž si poranil kotník v sobotním zápase v Ďolíčku. „Matěj Valenta by měl být v nejbližší době zpátky, Vydra taky. Uvidíme, jak to bude do dalších zápasů,“ poznamenal Hyský den před výkopem na tiskové konferenci.
K dispozici nemá více hráčů. Merchas Doski nemůže nastoupit kvůli dvouzápasovému trestu za vyloučení proti Malmö, Jan Kopic je po operaci na delší dobu mimo hru. Na soupisce pro Evropskou ligu není ani další matador Lukáš Hejda, zraněný je Valenta. Denis Višinský už odcestoval s týmem, ale stoprocentně nachystaný do zápasu ještě není. Menší obtíže mají trápit i Rafia Durosinmiho a druhého gólmana Floriana Wiegeleho, stále trvá absence mladého Jiřího Panoše.
Sedmnáctiletý plzeňský talent nastoupil naposledy 23. srpna, odehrál 17 minut proti Karviné (2:1). Místo následné pozvánky do reprezentační jednadvacítky ale Panoš ulehl do postele. Nemoc skolila nadaného hráče víc, než se čekalo, mnozí fanoušci Plzně se diví, kam se šikovný levák vytratil.
Panoš se podle informací Sportu léčil antibiotiky, dokonce panovalo podezření, zda nejde o mononukleózu. Teď už by měl být takřka stoprocentně fit, trenéři, doktoři a další zodpovědní lidé v klubu ale nechtějí nic uspěchat. Panoš se do tréninku vrací postupně, individuálně, až budou jeho testy stoprocentně v pořádku, zapojí se do plné přípravy s týmem. K tomu by mělo dojít během příštího týdne.
„Musíte být odvážný, samozřejmě poctivý. Bez sebevědomí takové zápasy hrát nejdou. Jsem trenér, který chce hrát odvážně i v intenzitě. Je potřeba, abychom poctivě bránili, ve hře bez míče nepodcenili ani jeden okamžik. Zároveň být silný s míčem,“ nastínil Hyský na předzápasové tiskové konferenci. „O sestavě máme jasno, i když není jednoduché ji vybrat. Jsou tady kvalitní hráči, všichni, co jsou k dispozici, mají mou obrovskou důvěru. Ale už jsme se rozhodli, hráči vědí, jak budeme hrát.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Záhřeb
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Midtjylland
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|3
Braga
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|4
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|5
Lyon
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|6
FC Porto
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|7
Lille
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|8
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|9
Real Betis
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|10
Freiburg
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|11
Ferencváros
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
Panathinaikos
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|13
Celta Vigo
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|14
Basilej
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|15
GA Eagles
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|16
AS Řím
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|17
Brann
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|18
Genk
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|19
Young Boys
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
Fenerbahce
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|21
Ludogorets
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|22
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|23
Sturm Graz
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|24
FCSB
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|25
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|26
CZ Bělehrad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|27
Boloňa
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|28
Celtic
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
PAOK
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
M. Tel-Aviv
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|31
Nice
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|32
Rangers
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|33
Utrecht
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|34
Salcburk
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|35
Feyenoord
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|36
Malmö
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
- Osmifinále
- Play-off