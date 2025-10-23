Předplatné

Na Rijeku se valí voda. Hrozí odklad? Sparta bude čekat, Slovácko už to zná

Video placeholder
Chorvatská klec a nepříznivé počasí. Jak dlouho bude chybět Spartě Haraslín? • Zdroj: iSport.tv
Sparťané během deštivého předzápasového tréninku v Rijece
Předpověď počasí v chorvatské Rijece se naplňuje, před zápasem Sparty hustě prší
Sparťané během deštivého předzápasového tréninku v Rijece
Předpověď počasí v chorvatské Rijece se naplňuje, před zápasem Sparty hustě prší
Sparťané během deštivého předzápasového tréninku v Rijece
Předpověď počasí v chorvatské Rijece se naplňuje, před zápasem Sparty hustě prší
Stadion Rijeky
18
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z RIJEKY | Samozřejmě, zprávy o odložení zápasu nemluví, ještě je dost času, výkop je stanoven na 18.45, ale aktuální počasí v Rijece, kde má Sparta večer odehrát druhý zápas Konferenční ligy, připomíná spíše monzunové deště kdesi v Asii. Jak by řekl Josef Kemr, slavný to herec, ve filmu Na samotě u lesa, tedy parafrázováno: „Prší a prší.“

Už předpovědi byly nepříjemné. Celý čtvrtek mělo v chorvatské Rijece pršet, v době zápasu se pak měl déšť proměnit ve „slejvák.“

„Nevím přesně, kolik by mělo být srážek, ale hráči jsou schopni zvládnout zápas v jakémkoli počasí. I když to na utkání vliv mít může,“ vykládal trenér Brian Priske ve středu v podvečer. Vedle něj seděl brankář Peter Vindahl a na otázku, zda mu „psí“ počasí vadí, jen suše odvětil: „Jsem z Dánska.“

I když čtvrteční Chorvatsko je možná ještě méně přívětivé, než dokáže být jeho země. Od rána opravdu hustě prší, na silnicích se valí voda. Na cestě k přístavu dokonce upozorňovali místní, že není dobré se přibližovat k moři, protože vlny se už valí přes břeh.

Podle aktuálních údajů by během čtvrtka mohlo spadnout přes padesát milimetrů srážek, což odpovídá přibližně čtrnácti dnům běžného deště v Česku. Navíc v čase výkopu, konkrétně před devatenáctou hodinou. Podle meteorologů má v průběhu utkání spadnout zhruba patnáct milimetrů srážek, navíc je předpoklad sílícího větru.

Už ve středu přitom bylo hřiště podmáčené, což bylo znát při otevřené části tréninku hostující Sparty. S verdiktem o (ne)odehrání duelu se bude podle všeho čekat, odložení by bylo nepříjemné, vždyť Letenští už v neděli nastoupí proti Bohemians, Rijeka ve stejný den přivítá Osijek.

Trable s odložením pohárového vystoupení mělo Slovácko prakticky přesně před třemi roky. V Konferenční lize uvítalo v Uherském Hradišti Köln, ale střetnutí bylo kvůli mlze ve čtvrtek večer ukončeno už po osmi minutách a bylo přesunuto na páteční třináctou hodinu.

#TýmZVRPSkóreB
1Zrinjski11005:03
2AEK Larnaka11004:03
3Lech Poznań11004:13
3Sparta11004:13
5FC Lausanne11003:03
6Celje11003:13
7Crystal Palace11002:03
8Vallecano11002:03
8Raków11002:03
10Fiorentina11002:03
11Šachtar11003:23
12Štrasburk11002:13
13Jagiellonia11001:03
13Noah11001:03
15Mainz11001:03
16Samsunspor11001:03
17KF Drita10101:11
18KuPS10101:11
19Shelbourne10100:01
20Häcken10100:01
21Aberdeen10012:30
22Slovan Bratislava10011:20
23Omonia Nikósie10010:10
24Varšava10010:10
25Hamrun10010:10
26Rijeka10010:10
27AEK Atény10011:30
28Olomouc10010:20
28Kyjev10010:20
28Škendija10010:20
31Universitatea Craiova10010:20
32Rapid Vídeň10011:40
33Shamrock10011:40
34Breidablik10010:30
35AZ Alkmaar10010:40
36Lincoln10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů