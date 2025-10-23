Na Rijeku se valí voda. Hrozí odklad? Sparta bude čekat, Slovácko už to zná
PŘÍMO Z RIJEKY | Samozřejmě, zprávy o odložení zápasu nemluví, ještě je dost času, výkop je stanoven na 18.45, ale aktuální počasí v Rijece, kde má Sparta večer odehrát druhý zápas Konferenční ligy, připomíná spíše monzunové deště kdesi v Asii. Jak by řekl Josef Kemr, slavný to herec, ve filmu Na samotě u lesa, tedy parafrázováno: „Prší a prší.“
Už předpovědi byly nepříjemné. Celý čtvrtek mělo v chorvatské Rijece pršet, v době zápasu se pak měl déšť proměnit ve „slejvák.“
„Nevím přesně, kolik by mělo být srážek, ale hráči jsou schopni zvládnout zápas v jakémkoli počasí. I když to na utkání vliv mít může,“ vykládal trenér Brian Priske ve středu v podvečer. Vedle něj seděl brankář Peter Vindahl a na otázku, zda mu „psí“ počasí vadí, jen suše odvětil: „Jsem z Dánska.“
I když čtvrteční Chorvatsko je možná ještě méně přívětivé, než dokáže být jeho země. Od rána opravdu hustě prší, na silnicích se valí voda. Na cestě k přístavu dokonce upozorňovali místní, že není dobré se přibližovat k moři, protože vlny se už valí přes břeh.
Podle aktuálních údajů by během čtvrtka mohlo spadnout přes padesát milimetrů srážek, což odpovídá přibližně čtrnácti dnům běžného deště v Česku. Navíc v čase výkopu, konkrétně před devatenáctou hodinou. Podle meteorologů má v průběhu utkání spadnout zhruba patnáct milimetrů srážek, navíc je předpoklad sílícího větru.
Už ve středu přitom bylo hřiště podmáčené, což bylo znát při otevřené části tréninku hostující Sparty. S verdiktem o (ne)odehrání duelu se bude podle všeho čekat, odložení by bylo nepříjemné, vždyť Letenští už v neděli nastoupí proti Bohemians, Rijeka ve stejný den přivítá Osijek.
Trable s odložením pohárového vystoupení mělo Slovácko prakticky přesně před třemi roky. V Konferenční lize uvítalo v Uherském Hradišti Köln, ale střetnutí bylo kvůli mlze ve čtvrtek večer ukončeno už po osmi minutách a bylo přesunuto na páteční třináctou hodinu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Fiorentina
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Šachtar
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Jagiellonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
KF Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
KuPS
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Shelbourne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Häcken
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Aberdeen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|24
Varšava
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|25
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
AEK Atény
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|28
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Škendija
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off