Shrnutí 12. kola iSport Fantasy: Sestava bez zástupců „S“. Boleslav dominovala

Adam Papoušek
Chance Liga
Dvanácté kolo iSport Fantasy se protáhlo z důvodu středeční dohrávky mezi Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví. I přesto byl průměrný zisk Trenérů pouze 35 bodů. Na vině je nízká produktivita nejpopulárnějších hráčů hry. Kdo ale vsadil na hráče Boleslavi, vyjma Matyáše Vojty, nelituje.

Ideální sestava

Dvanácté kolo nepřineslo moc gólů. Útočníci jako Abdallah Gning, Albion Rrahmani či Matyáš Vojta nenasbírali ani jeden bod. Proto se do sestavy dostalo i trio sedmibodových hráčů. V obraně je nasbírali Zlatan Šehovič s Filipem Novákem, v útoku Abdullahi Tanko.

Byť Bohemians odehrála dva zápasy, do nejlepší jedenáctky se nedostal žádný hráč. To už ale neplatí o Mladé Boleslavi, která má trojité zastoupení. Michal Ševčík byl s 10 body nejproduktivnějším hráčem kola. V sestavě ho doplňují S. John a J. Klíma.

Už potřetí se do ideální sestavy kola dostali Dávid Krčík, Z. Šehovič, F. Novák či Michal Ševčík. Podruhé Rihards Matrevics, Tom Slončík, Solomon John či A. Tanko.

Hodnota ideální sestavy byla 61,2 milionu a nasbírala 92 bodů.

Popularita

Nejnakupovanějšími hráči v uplynulém týdnu byli Albion Rrahmani, opět Veljko Birmančevič a Matyáš Vojta. Záložník Sparty Trenérům přinesl tři body. Zbylí dva útočníci zůstali na nule.

Nejprodávanějším fotbalistou byl opět Jan Kuchta, jehož popularita klesla na 23 %. Přes 300 manažerů se rozhodlo prodat Abdallaha Gninga a dalších 265 dobře vyhodnotilo, že ani ve dvanáctém kole nebude chytat Jindřich Staněk.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota měnit dnes. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před následujícím kolem se to dotkne například Filipa Nováka či Michala Ševčíka.

Uzávěrka 13. kola proběhne v sobotu 25. října ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1224617:2710
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

